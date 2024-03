Calciomercato Roma, Souloukou detta i tempi: firma numero uno

Giungono succosi aggiornamenti sulla situazione di uno dei titolari inamovibili della Roma. In corse le trattative sul nuovo contratto

Se si osservano le formazioni titolari schierate da Daniele De Rossi e José Mourinho, oltre all’evidente rivoluzione tattica introdotta da Daniele De Rossi con la difesa a quattro – capace di cambiare di netto il volto ad una Roma in palese difficoltà nelle ultime settimane di José Mourinho a Trigoria – salta all’occhio un altro cambiamento, in grado di risultare decisivo in più di un’occasione.

Sovrapposizioni, linea difensiva alta, terzini spesso impiegati alla stregua di esterni offensivi, giocatori rinati e molto altro… ma una delle novità più lampanti nella Roma di DDR è senza dubbio alcuno la marmorea titolarità di Mile Svilar, a sfavore di Rui Patricio.

L’estremo difensore portoghese, dopo una goffa prestazione collezionata contro la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, è stato inserito in un ballottaggio alla pari con Svilar, il quale, desideroso di capitalizzare una volta per tutte le proprie qualità, è salito in cattedra, inanellando una serie di prestazioni a dir poco luccicanti. Adesso, con la finestra di mercato estiva in rapido avvicinamento, è necessario compiere delle valutazioni nel merito, per assicurare a De Rossi, o chi per lui, una copertura dei pali di livello per la prossima stagione.

La Roma blinda Svilar: compenso in crescita e prolungamento del contratto

Rui Patricio è già con un piede fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini? Beh… a giudicare dalle ripetute prestazioni encomiabili di Mile Svilar, che stanno precludendo al portoghese un posto da titolare da svariate settimane, ma anche e soprattutto dal contratto in scadenza, risulta alquanto difficile immaginare il numero 1 giallorosso ancora a Trigoria a settembre.

Ciò che invece inizia a divenire realtà, almeno da quanto affermato da Marco Conterio, è proprio il rinnovo di Mile Svilar. L’estremo difensore classe ’99 ha semplicemente stregato la piazza romana, grazie all’accumulo di una serie di prestazioni immacolate, a cui si sono aggiunti i rigori parati in Europa e in campionato, capaci di far saltare più di una volta i tifosi sul divano e allo stadio.

Le intenzioni della società capitolina, secondo Conterio, sono ormai chiare: i giallorossi vogliono tenere il portiere belga (naturalizzato serbo) e pare che le trattative in merito al rinnovo del contratto siano già partite tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini. L’entourage e il padre si stanno occupando di curare gli interessi del calciatore, a cui attualmente è assegnato un contratto di 1,3 milioni di euro lordi, corrispondenti a 700mila euro netti.

Un compenso difficilmente sostenibile nel lungo termine, visto e considerato che Svilar attualmente occupa la casella più bassa nella gerarchi economica della rosa. In assenza di un direttore sportivo, è la CEO Lina Souloukou a doversi occupare della questione e pare che nei piani ci siano anche un prolungamento. I vertici giallorossi non sembrano accontentarsi del contratto che lega Svilar a Trigoria fino al 2027 e, difatti, hanno intenzione di estenderlo di un ulteriore anno.