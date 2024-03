Calciomercato Roma, un campione d’Italia per De Rossi

Calciomercato Roma, un campione d’Italia per Daniele De Rossi. Ecco come i giallorossi potrebbero muoversi tra pochi mesi. La situazione

La prossima estate la Roma degli innesti li dovrà fare, senza dubbio. Quasi in tutti i reparti. Di certo, almeno in porta, un colpo il club capitolino lo dovrà piazzare, visto che Rui Patricio è in scadenza e il suo contratto non verrà rinnovato.

Tenendo presente che Svilar sta dimostrando a suon di ottime prestazioni di meritare il rinnovo contrattuale e anche il posto da titolare, il prossimo direttore sportivo della Roma potrebbe anche decidere di puntare su un secondo portiere più che su uno che potrebbe prendersi il posto da titolare. Ed è in questa ottica che è da leggere probabilmente il raffreddamento delle piste che portano a Di Gregorio e Carnesecchi. Mentre Falcone, adesso al Lecce, è un estremo difensore che in questa cosa ci potrebbe rientrare. Non è il solo, comunque, almeno stando a quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Marco Conterio.

Calciomercato Roma, idea Gollini

La Roma ha un’idea che porta a Pierluigi Gollini. In prestito al Napoli dall’Atalanta – anche lo scorso anno è stato così, quindi è un campione d’Italia – gli azzurri lo potrebbero riscattare per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Non esagerata per un buon portiere che comunque offre delle importanti garanzie.

Sarebbe un’occasione low cost – viene spiegato – al quale la Roma starebbe seriamente pensando per la prossima stagione. Il profilo, inoltre, a quanto pare, è anche apprezzato da Daniele De Rossi (come sappiamo anche lui è in odore di rinnovo) che quindi avrebbe a disposizione una coppia di estremi difensori che non solo sono bravi tra i pali, ma che anche con i piedi danno garanzie e certezze. Insomma, l’idea c’è: rimane da capire se il prossimo direttore sportivo sarà dello stesso avviso.