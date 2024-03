Infortunio in Nazionale, chiede subito il cambio: a rischio per il big match

Un infortunio improvviso in Nazionale rischia di far saltare ad uno dei protagonisti della Serie A uno dei match chiave della stagione

Dagli impegni delle Nazionali le società rischiano sempre cattive notizie in chiave infortuni. Soprattutto in questo periodo della stagione, quando la posta in gioco è altissima e i protagonisti si spingono oltre il limite per i sogni di un intero Paese.

Si sta entrando come detto in una fase clou per le squadre. Se alcune Nazionali si stanno giocando il pass per gli Europei, come per esempio la Polonia di Zalewski, i club devono fare i conti con un’altra decina abbondante di partite che decreteranno il bilancio dell’anno calcistico.

La Roma per esempio è in piena corsa Champions League in campionato, rincorrendo il quarto posto anche se con altissime possibilità potrebbe bastare anche il quinto. In ogni caso, molte energie se ne andranno anche per l’Europa League, dove la squadra di De Rossi è impegnata nei quarti di finale contro il Milan.

Chiede subito il cambio, salta il big match?

Durante l’inizio del secondo tempo supplementare del playoff per Euro 2024 tra Georgia e Grecia, l’asso del Napoli Kvicha Kvaratskhelia si è accasciato a terra toccandosi il Inguine della coscia sinistra. Il medico, appena ha capito la situazione, ha subito chiesto il cambio. Da capire se si tratta di precauzione causa affaticamento per gli oltre 100 minuti giocati oppure se è qualcosa di più grave.

Il pensiero va a Napoli-Roma, gara che verosimilmente sarà fondamentale per la corsa Champions League. Il match andrà in scena nel weekend del 28 aprile, anche in quel caso bisognerà aspettare gli orari definitivi anche perché la settimana successiva, facendo tutti gli scongiuri del caso, la Roma potrebbe essere impegnata giovedì 2 maggio con la semifinale di Europa League.