“La decisione migliore”: Mourinho ha svelato il suo futuro

Sono tanti gli spunti di riflessione offerti dall’ultima intervista di José Mourinho. Ecco quanto rivelato dall’ex tecnico della Roma.

Come sempre, mai banale. Dopo la decisione dei Friedkin di sollevarlo dall’incarico di guida tecnica della Roma, José Mourinho ha lasciato decantare le tante voci diffuse sul suo futuro. Rispedite al mittente le avances dall’Arabia, lo Special One sta preferendo valutare con attenzione le prossime mosse.

Le ore frenetiche che hanno fatto seguito al suo esonero hanno sicuramente calamitato l’attenzione mediatica nel mese di gennaio. A distanza di tempo, però, l’ex tecnico della Roma è ritornato ad affrontare il suo passato, con uno sguardo anche al futuro. Nei giorni scorsi, ad esempio, non sono affatto passate inosservate le frecciate che Mou ha rivolto a Tiago Pinto. Nel corso della sua ultima intervista rilasciata al canale YouTube di Fabrizio Romano, però, lo Special One ha preferito questa volta concentrare la sua attenzione su un altro aspetto della sua parentesi all’ombra della Capitale.

Roma, Mourinho sul suo futuro: “Devo prendere la decisione migliore”

Non è un mistero, infatti, che l’allenatore lusitano abbia rispedito al mittente, quando ancora militava sulla panchina della Roma, l’offerta messa sul piatto dalla Federazione portoghese. In tempi e in modi diversi, infatti, il Portogallo ha provato a convincere Mourinho, offrendogli il ruolo di commissario tecnico.

Di questo, e della finestra aperta sulle mosse future, ha parlato Mourinho nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Fabrizio Romano. Ecco quanto evidenziato sull’argomento: “Il Portogallo mi ha chiamato due volte. Una ai tempi del Real Madrid, la seconda quando ero alla Roma. No n mi sono mai pentito di avere rifiutato. La panchina della Nazionale in futuro? Non ne sono sicuro. Forse un giorno accetterò, non saprei”.

Mourinho ha poi risposto alla domanda relativa alle tante voci che lo hanno accostato a diverse compagine saudite: “Mi arrivò una proposta economica molto importante, ma rifiutai perché per me erano più importanti la Roma e il calcio europeo. In futuro mai dire mai, ma in questo momento non firmerò nessun contratto. Devo prima prendere la decisione migliore”.