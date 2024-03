Roma, UFFICIALE: li hanno messi in vendita

Roma, adesso è anche ufficiale. Il club ha deciso di metterli in vendita. E siamo sicuri che succederà come in tutti gli altri casi. In poche ore tutto finito

L’arrivo di Adidas alla Roma – il contratto è stato firmato ufficialmente la scorsa estate – ha fatto sì che moltissimi elementi di merchandising giallorossi andassero a ruba. Normale: perché la bellezza delle maglie, ma anche di tutto l’abbigliamento, sia tecnico che non, è sotto gli occhi di tutti.

Dopo probabilmente quelle che sono state delle molteplici richieste da parte dei tifosi, nelle scorse settimane la Roma ha rimesso in vendita le tute targate Adidas che strizzano in maniera importante l’occhio al passato. In poco tempo tutte sono andate a ruba, e ci vorrebbe probabilmente un’altra decisione simile per riuscire ad accontentare tutti. Intanto, il club, attraverso un tweet, ha deciso per il momento di mettere in vendita quelle che sono state le giacche indossate dai calciatori giallorossi. No, i prezzi non sono popolari, anche perché si tratta di un’asta.

Roma, ecco le tute in vendita

“Scopri le Anthem Jacket Originals indossate dai calciatori giallorossi, ora disponibili su asroma.matchwornshirt.com“. Questo è il testo del post su X dell’account ufficiale della Roma. Un post che rimanda come si può ben capire al sito ufficiale e dove all’interno si possono trovare queste giacche e non solo che sono state indossate dai calciatori giallorossi nel corso di una delle scorse partite.

Non solo: dentro ci sono anche le maglie con un’asta ancora aperta delle divise che i calciatori della Roma hanno indossato contro il Sassuolo e contro il Brighton in Europa League. Come detto prima i prezzi sono tutt’altro che popolari, anche perché un cimelio del genere è assai importante e bello da possedere. Ma chi ha la possibilità di farlo ci potrebbe provare.