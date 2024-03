Addio Roma: Guardiola ha trovato il sostituto

Le prestazioni di Mile Svilar hanno cominciato ad attirare l’attenzione dei top club: uno in particolare ha un piano sottrarlo alla Roma

A Trigoria nonostante la stagione non sia ancora finita la società non può fare a meno di buttare un occhio anche al futuro. Il tema più caldo resta quello legato al nuovo direttore sportivo, con il club che sta prendendo tempo e che ancora non ha dato un annuncio ufficiale, nonostante le tante voci che continuano a susseguirsi.

Come sempre però sarà difficile provare a programmare già da oggi il mercato estivo, soprattutto a causa della delicata situazione economica in cui riversano i giallorossi. La Champions resta un fattore determinante dunque per i progetti a breve termine, in caso di mancata qualificazione infatti i paletti imposti dalla UEFA in termini di fairplay finanziario potrebbero obbligare i Friedkin a cedere prima di acquistare.

Uno dei più desiderati all’interno della rosa romanista potrebbe essere proprio il portiere Mile Svilar, che grazie alle sue prestazioni sta cominciando ad attirare su di se l’interesse di alcuni top club europei, uno in particolare avrebbe già un piano per portarlo via da Trigoria.

Rinnovo o addio per Svilar? Il City tenta il portiere serbo

Grazie alle sue manone la Roma ha potuto ottenere prima la qualificazione in Europa League contro il Feyenoord, ma anche in campionato Mile Svilar ha dimostrato tutto il suo valore, grazie ad interventi che hanno tenuto a galla la squadra, consentendole di rimanere aggrappata al treno Champions.

Senza riuscire ad arrivare tra le prime quattro, che potrebbero diventare cinque nel caso in cui l’Italia non perdesse posizioni nel ranking UEFA, la società potrebbe essere costretta a cedere alcuni calciatori per rientrare nei paletti imposti per il fairplay finanziario.

Uno dei principali indiziati potrebbe essere proprio il portierone serbo Mile Svilar, che secondo quanto riporta il giornalista Graeme Bailey avrebbe attirato le attenzioni addirittura del Manchester City. Il piano dei Cityzens sarebbe quello di portarlo in Premier League in caso di addio di Ortega per diventare il secondo di Ederson.