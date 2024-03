Cacciato dopo un anno: reazione a catena Roma

In attesa dell’annuncio di un nuovo direttore sportivo, i vertici giallorossi iniziano a valutare alcuni affari in entrata

La Roma di Daniele De Rossi si avvicina al momento più delicato della stagione, in cui sarà costretta ad affrontare tutte le contendenti principali alla zona champions nel giro di qualche settimana, oltre alla doppia sfida dei quarti di finale di Europa League da consumare con il Milan di mister Pioli. L’eccitazione derivata dalla partenza a razzo di DDR potrebbe rovinosamente scemare, nel caso in cui i giallorossi dovessero uscire con le ossa rotte dal pauroso susseguirsi di scontri diretti e appuntamenti europei.

Alla luce di tutto ciò non è semplice prevedere se il prossimo anno si potrà parlare della “Roma di De Rossi”, ma ciò che rimane certo è il profondo restyling che la rosa capitolina subirà nel corso della sessione di mercato estiva. Numerosi i componenti della rosa in scadenza, oltre ai prestiti da definire e ai calciatori con contratto in essere, a cui potrebbero comunque arrivare offerte difficili da ignorare, tanto per i vertici giallorossi, quanto per gli stessi calciatori.

Non vi è zona del campo in cui la Roma può godere di garanzie per il futuro e, in tal senso, sarà utile giungere alla prossima finestra di mercato con le idee chiare sia in uscita che in entrata. In tal senso, ecco le ultime su uno dei profili più graditi ai vertici giallorossi.

Amrabat scaricato dallo United, la Roma osserva

La gran quantità di prestiti e contratti in scadenza caratterizza sostanzialmente ogni ruolo dello scacchiere giallorosso e, persino a centrocampo, dove sembrerebbero esserci le uniche certezze di DDR, è probabile che vi saranno dei cambiamenti. Il profilo che tra tutti i centrocampisti giallorossi risulta sostanzialmente già fuori da Trigoria risponde al nome di Renato Sanches (con contratto in scadenza a giugno e compenso esoso per le casse giallorosse), ma i vertici giallorossi potrebbero valutare di incassare anche da altri esponenti della metà campo, come Zalewski o Aouar.

Per sostituire uno dei nomi sopracitati, i giallorossi stanno valutando da vicino la possibilità di portare Sofyan Amrabat all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Il centrocampista attualmente parte del gruppo di Erik Ten Hag al Manchester United è segnato e cerchiato in rosso nei taccuini di svariate società in giro per l’Europa, con particolare interesse da parte di alcuni club dello stivale. Giunto in prestito allo United dalla Fiorentina (con tanto di tassa di prestito fissata a 8,5 milioni di sterline), il classe ’96 pare aver incontrato più di una difficoltà tra le fila dei Reds, nonostante un debutto luccicante.

Difatti, secondo quanto riportato da Football Insider, pare che il tecnico olandese non apprezzi fino in fondo le modalità con cui le innegabili qualità del marocchino si sposano al sistema di gioco del Manchester. E’ proprio per questo che appare ormai scontato che lo United non sfrutterà l’opzione di acquisto per 21 milioni sterline, ma è altresì probabile che il talentoso centrocampista torni a Firenze al termine della stagione. Si tratta di un centrocampista dotato tanto di sostanza, quanto di qualità, il quale è entrato, grazie alle brillanti prestazioni collezionate con la nazionale marocchina, nel mirino di numerose società europee. Ora ai vertici giallorossi non resta che monitorare la situazione e valutare una possibile asta con Milan e Juventus, ovvero i club che sinora hanno manifestato l’interesse più evidente.