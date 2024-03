Calciomercato Roma, hanno richiamato Lukaku: ritorno clamoroso

Dopo la partita di ieri sera contro l’Inghilterra, Romelu Lukaku è tornato al centro delle speculazioni di mercato. Nelle ultime ore è emersa una prospettiva sinora improbabile

Al netto delle difficoltà incontrate a causa del cambio di allenatore a Trigoria, la stagione di Big Rom è servita senza dubbio a confermare che, anche in un campionato competitivo e difensivista (sempre meno) come la Serie A e con la gioventù atletica alle spalle, il gigante belga possa ancora dire la sua e rappresentare una risorsa positiva all’interno dell’economia di un club.

Il suo futuro, tuttavia, continua ad essere avvolto in una fitta coltre di nebbia, fatta di proposte da ogni dove e di speculazioni alimentate senza soluzione di continuità. Il numero 90 giallorosso è ancora segnato in rosso in numerosi taccuini in giro per il mondo, ma una recente prestazione del belga avrebbe risollevato alcuni atavici dubbi di una grande ex di Big Rom.

I tifosi del Chelsea vogliono tenere Lukaku in estate

Dopo aver recuperato dall’infiammazione all’anca e dal fastidioso affaticamento dell’inguine, che gli ha precluso una delle due amichevoli da affrontare accanto ai propri connazionali, Big Rom è tornato a vestire la maglia del Belgio nella sfida amichevole contro l’Inghilterra di Jude Bellingham. E’ proprio in questo contesto che gli spettatori inglesi hanno potuto osservare nuovamente da vicino le caratteristiche di Big Rom e, una giocata in particolare, parrebbe aver smosso le coscienze dei sostenitori del Chelsea. Ricordiamo che i blues sono ancora i proprietari effettivi del cartellino di Big Rom, ma una volta finito il prestito con i giallorossi, i vertici londinesi non avrebbero alcuna intenzione di accogliere Romelu nella rosa.

L’idea, al contrario, sarebbe quella di capitalizzare al massimo la stagione, tutto sommato positiva, del gigante belga, tentando anche di risanare in parte un delicato bilancio. L’offerta minima che i blues possono prendere in considerazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ovvero una cifra non particolarmente favorevole alla permanenza di Lukaku alla Roma. I giallorossi, difatti, difficilmente si avventurerebbero in un affare di tale dimensioni, in particolare per un calciatore classe ’93.

Tornando al Chelsea e all’amichevole contro l’Inghilterra di ieri sera, pare che la prestazione confezionata da Big Roma abbia stupito i tifosi inglesi, complice un assist semplicemente delizioso sfornato da Lukaku per il gol dell’1 a 2 firmato da Tielemans. Con l’assist, il numero 10 del Belgio ha messo in vetrina tutte le sue caratteristiche più luccicanti: potenza e intensità per recuperare il pallone e invidiabili qualità tecniche per effettuare un cross di esterno sinistro al bacio sul secondo palo… Insomma, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i tifosi del Chelsea, davanti ad una prodezza di tale pregio, avrebbero immediatamente manifestato la volontà di tenersi Lukaku per la prossima stagione. Sui social si sprecano le richieste rivolte direttamente a Mauricio Pochettino, per tentare di bloccare Lukaku a luglio, quando scadrà il prestito con la Roma di De Rossi. Al netto dei buoni propositi dei sostenitori londinesi, c’è anche da scontrarsi con la realtà dei fatti, che vede un Chelsea in evidente difficoltà economica e una serie di offerte (vedi Arabia e Stati Uniti) difficilmente rifiutabili.