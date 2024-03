Dal Milan alla Juve: è già in città per lo scambio

Affare con scambio in Serie A, la Juventus usa il jolly: sfida a Roma, Milan e non solo. Gli ultimi aggiornamenti.

L’avvicinarsi della conclusione della pausa nazionali permette di scorgere anche la catalisi di una parentesi stagionale destinata a rivelarsi importante e potenzialmente decisiva ai fini dei piazzamenti e delle sentenze finali del campionato.

Se, in alcune regioni di classifica, i dadi sono ormai pressoché tratti, numerosi obiettivi e piazzamenti restano ancora del tutto da disambiguare, soprattutto all’interno di un mucchietto europeo che sta fin qui tirando in ballo numerose squadre del campionato. Tra le varie, ovviamente, anche la Roma di De Rossi, fin qui distintasi per un percorso più che nobile sotto la nuova gestione tecnica, ma al contempo ben consapevole di essere ancora lungi dal raggiungimento di obiettivi e risultati di non semplice agguanto, soprattutto alla luce del tanto terreno perduto durante la gestione Mourinho.

Senza dimenticare di un’Europa League che metterà di fronte a Dybala e colleghi il Milan di Pioli, va evidenziato come l’attuale percorso della squadra potrà avere ingerenze non poco anche sulle scelte di mercato, destinate a coinvolgere anche alcune delle competitors giallorosse.

Scambio Arthur-Amraabat, il piano della Juve per superare Milan e Roma: ostacolo ingaggio

Tra queste, come detto, figura il Milan che, ormai quasi certo dell’approdo alla prossima Champions League, sarà incontrato dalla Roma i quarti di finale della competizione continentale. Roma e Milan, insieme ad una Juventus ormai apparsa rinunciataria alla corsa scudetto dopo la caduta nello scontro diretto di San Siro, paiono però destinate ad una contesa in Serie A non poco intrigante e che potrebbe portare i bianconeri di Giuntoli a usare un importante jolly.

Come accaduto già in passato, infatti, il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, continua a figurare su nobili agende della nostra Serie A. Reduce da un’esperienza in prestito non felicissima al Manchester United, l’ex Hellas Verona tornerà, con ogni probabilità, a Firenze solamente in modo provvisorio, nonostante il più che oneroso costo del prestito, costato ai Red Devils, circa 10 milioni di euro.

Come detto, Amrabat piace non poco alla Juventus, che potrebbe cercare di superare la concorrenza di Milan e Roma in Serie A tramite la carta Arthur, attualmente in prestito alla Fiorentina, proprio dai bianconeri. Il jolly juventino potrebbe aiutare anche ad ovviare alla non meno preoccupante ingerenza dell’Atletico Madrid, anch’esso sulle tracce del centrocampista. Va, ad ogni modo, evidenziato come lo stipendio abbastanza elevato di Arthur potrebbe attualmente complicare una trattativa imbastita su un’eventuale permanenza del brasiliano in Toscana. Seguiranno aggiornamenti.