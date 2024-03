De Rossi firma con la Roma: altro taglio, ecco le cifre

De Rossi firma con la Roma, c’è un ulteriore taglio rispetto a quelle che sono le cifre che sono circolate fino a questo momento. Alcuni non hanno proprio dubbi

Il contratto ancora non è stato rinnovato. E, in un altro momento, e in una situazione diversa, avremmo sicuramente detto che arrivati a questo punto, a pochi mesi dalla conclusione della stagione, non ci sarebbero stato delle possibilità di prolungamento dell’accordo.

Ma sappiamo altrettanto bene che dentro la Roma, in questo momento, le cose non sono così di semplice gestione. De Rossi ha preso il posto di Mourinho lo scorso gennaio e nessuno forse si aspettava che potesse fare così bene, fino ad oggi. Per DDR due sconfitte, quella contro l’Inter che ha fatto un campionato a parte, e quella che non ha toccato proprio nulla contro il Brighton in Europa League. Un cammino quindi strepitoso, che ha sensibilmente alzato le possibilità di un rinnovo contrattuale. Sì, per ora De Rossi ha firmato solamente fino alla fine di questa stagione. Ma nessuno, come detto, si aspettava questa serie così importante di risultati.

De Rossi firma con la Roma, i bookmaker non hanno dubbi

E come detto in questi due mesi le cose sono cambiate in maniera importante: l’ex capitano ha convinto tutti e si parla anche di un accordo biennale, a cifre diverse ovviamente. Ma di nero su bianco ancora non c’è nulla, e un poco di pathos rimane. Di certo, c’è da sottolinearlo, di dubbi a quanto pare non ne hanno in nessun modo gli analisti Sisal, che non vedono nessun’altra soluzione rispetto a DDR.

Le quote in questo caso sono clamorose e non mentono. Una permanenza dell’ex numero 16 giallorosso sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione vale pochissimo: 1,20 volte la posta per essere precisi. Una situazione che quindi sembra essere ben delineata, una situazione che non dovrebbe portare a nessuno scossone. Si continuerà insieme. Quasi sicuramente.