Dybala e Mourinho di nuovo insieme: la decisione ribalta la Roma

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala, che tirano in ballo anche José Mourinho. Ecco cosa sta succedendo.

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, spifferi ed indiscrezioni cominciano a catalizzare l’attenzione in casa Roma. Non sono pochi, del resto, i reparti sotto la lente di ingrandimento dei giallorossi, che stanno valutando diverse piste per puntellare l’organico con innesti di qualità.

Sotto questo punto di vista è l’attacco il reparto per il quale stanno convergendo i maggiori interessi in casa giallorossa. Nonostante la nomina del nuovo DS non sia stata ancora definita, la sensazione è che l’erede di Pinto, tra i tanti obiettivi prioritari, dovrà anche e soprattutto rimodulare l’attacco. Protagonista di una stagione da assoluto protagonista, Paulo Dybala calamiterà sicuramente molte voci. Per l’argentino, infatti, potrebbe essere un’estate molto importante. Sebbene la Roma sia piuttosto fiduciosa della situazione contrattuale della Joya, a partire dal mese di giugno sarà nuovamente attiva la clausola presente nel suo contratto dal valore di 13 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Mourinho in Arabia: scelto Dybala come (eventuale) nuovo acquisto

Finito nel mirino di diversi club inglesi già nei mesi scorsi, l’ex vice capitano della Juventus non ha mai nascosto il grande feeling che è stato capace di instaurare con il popolo giallorosso. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite. A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, le strade di Mourinho e quelle di Dybala potrebbero ritornare ad incrociarsi. A caccia di una nuova panchina sulla quale rimettersi in gioco, infatti, lo “Special One” potrebbe indicare Dybala come una delle priorità in termini di acquisti. Dopo aver avuto un ruolo decisivo nella trattativa con la quale i giallorossi misero le mani sul gioiello argentino, non è escluso che Mourinho questa volta interpreti il ruolo di “guastafeste”.

Accostato a diversi club arabi, lo Special One potrebbe sciogliere definitivamente le riserve nel corso dei prossimi mesi, magari ripartendo da quell’Arabia che in tempi e in modi diversi lo ha già corteggiato. A quel punto, il filo diretto tra il tecnico lusitano e uno dei suoi pupilli ritornerebbe prepotentemente in auge. Staremo a vedere cosa succederà.