Juventus alle stelle, chiusura Roma: affare da oltre 50 milioni

Calciomercato Roma, la posizione della Juventus è inamovibile: soltanto un assegno da oltre 50 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola.

Con la stagione che tra campionato e Coppe è entrata definitivamente nel vivo, la Roma sarà impegnata dopo la sosta in un vero e proprio tour de force. Dopo aver fornito risposte convincenti negli ultimi due mesi, la compagine di De Rossi è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere. Alle manovre di mercato, infatti, ci sarà tempo e modo di pensare.

Sorprende fino ad un certo punto, però, il fatto che la Roma continui a calamitare importanti indiscrezioni di mercato. Benché la nomina del nuovo DS non sia stata ancora definita, infatti, i giallorossi hanno cominciato a sondare in maniera esplorativa diverse situazioni. Una di queste riguarda sicuramente Dean Huijsen. In prestito dalla Juventus, il gioiello olandese naturalizzato spagnolo si è subito messo in mostra con una serie di prestazioni che ne hanno confermato personalità, talento e qualità da vendere.

Calciomercato Roma, la Juve chiude la porta per Huijsen: le ultime sul difensore

Sebbene la Roma stia provando a valutare i margini per una nuova trattativa con la “Vecchia Signora”, Huijsen è destinato a rientrare a Torino, come confermato dal diretto interessato. Non è escluso, però, che la sua esperienza all’ombra della Mole possa comunque chiudersi anticipato.

Nella lista di desideri di diversi top club come Atletico Madrid e Psg, Huijsen potrebbe essere utilizzato da Giuntoli come contropartita tecnica per sbloccare l’affare Koopmeiners. Ma non è finita qui. Nel caso in cui il difensore dovesse confermare all’ombra della Capitale quanto di buono fatto vedere nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa, la sua valutazione potrebbe addirittura lievitare. Ne è convinto il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Giovanni Albanese, che commentando gli ultimi rumors legati a Huijsen, si è espresso in questi termini:

“La Juventus considera Huijsen come un potenziale titolare per il 2025, quindi per la prossima stagione ancora. Credo che, a questo punto, sia più il ragazzo stesso a cercare potenziali destinazioni. La Juve sarebbe disposta a lasciarlo andare per proposte superiori ai 50 milioni di euro“.