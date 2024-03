Nuovo problema per De Rossi: affaticamento muscolare

Nuovo problema per De Rossi, il giocatore non è sceso in campo nella seconda e ultima amichevole per un affaticamento muscolare. Ecco le sue condizioni

Se almeno oggi sono arrivate delle buone notizie dal primo allenamento della Roma dopo i giorni di pausa che Daniele De Rossi ha concesso, dall’altra parte del Mondo, sempre tenendo bene al centro dell’attenzione quelli che sono i colori giallorossi, ne arriva una che non lascia dormire sereno il tecnico della Roma.

Ieri sera, nella seconda amichevole della sua nazionale contro il Costa Rica, Leandro Paredes non è sceso in campo dopo averne parlato con il commissario tecnico Scaloni, per un affaticamento muscolare. Il giocatore ha preferito fare un passo indietro per non rischiare di stare a lungo ai box. E adesso anche lui ovviamente è in dubbio per la gara di Lecce. Una valutazione delle sue condizioni verrà fatta quasi sicuramente domani, quando lo stesso centrocampista dovrebbe rientrare a Trigoria.

Le condizioni di Paredes

Lo stesso Paredes al termine del match – così come viene riportato da Il Romanista – ha parlato del suo stop ma anche di quello che sta vivendo insieme a Daniele De Rossi da quando il nuovo tecnico della Roma ha preso il posto di Mourinho.

“Oggi ho molta più continuità nel mio club, mi sento meglio e questo sicuramente vale anche per la Nazionale. De Rossi mi dà tantissimo perché la sua idea di gioco per me è la migliore e penso che mi sento ogni giorno meglio”. Poi una battuta su la Joya: “Dybala era triste. Ha avuto due mesi molto buoni, sentendosi molto bene fisicamente, giocando nel migliore dei modi da quando è arrivato a Roma. Avere questo infortunio poco dopo la convocazione lo ha sicuramente reso molto triste ma sta bene e tornerà”.