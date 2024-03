Roma, ritorno UFFICIALE: tifosi impazziti

Roma, il ritorno adesso è ufficiale. I tifosi impazziti e c’è anche una data che l’account social dei giallorossi ha reso pubblica. Ecco di cosa parliamo

Un ritorno che molti aspettavano. Un ritorno che molti volevano. Un ritorno che adesso è anche ufficiale. Sì, perché l’account giallorosso ha deciso di rendere pubblica la data di quando verrà messa in vendita quella che probabilmente sarà anche la maglia del prossimo derby.

La stracittadina contro la Lazio è in programma il 6 aprile alle 18, e secondo alcune indiscrezioni targate un poco di settimane fa, il club giallorosso avrebbe in mente una maglia particolare. E quasi sicuramente così sarò altrimenti non si spiega il clamore mediatico che la società ha fatto in questi giorni con annunci continui di “in arrivo“. Bene, adesso si capisce che quasi sicuramente si tratta di questo, perché come potrete vedere sotto (in fondo c’è il post del club), si intravede un Marco Del Vecchio che ha fatto la storia di qualche derby. Sicuramente l’attaccante ha contribuito alla storia della Roma.

Roma, i tifosi subito scatenati

E i tifosi si sono subito scatenati. Una voglia matta di vedere quello che la società insieme all’Adidas ha preparato che non conosce confini. Tutti sono impazienti, non vedono l’ora di capire cos’è realmente e come si presenterà questa nuova divisa. E tutti non vedono l’ora di comprarla.

Una strategia di marketing che, evidentemente, sta dando i suoi frutti, altrimenti non si spiega questa continua voglia della società dei Friedkin di continuare a spingere in questa direzione. E che le cose fino al momento siano andate bene non ce lo inventiamo di certo noi: ma andando a vedere quelli che sono i commenti – e poi controllando quello che è successo ancora nelle scorse settimane con il sold out anche di alcune giacche – non ci sono dubbi che la società ha centrato il punto. Una pioggia di soldi in arrivo. E questo è un bene, sicuro!