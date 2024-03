Sette colpi dal profumo d’Europa: nasce la nuova Roma di De Rossi

Calciomercato Roma, dalla sempre più probabile conferma di De Rossi ai punti di riferimento ai quali DDR non ha alcuna intenzione di rinunciare.

Sempre più bella e concreta. Strappato il pass per i quarti di finale di Europa League, la Roma di De Rossi alla ripresa del campionato se la vedrà con il Lecce nel match di Pasquetta. Una sfida tutt’altro che banale dalla quale il tecnico giallorosso si aspetta nuove risposte dalla sua squadra. L’obiettivo di Dybala e compagni, infatti, è quella di incamerare più punti possibili per tenere il passo del Bologna ed alimentare le velleità di qualificazione in un posto in Champions League.

Inevitabile, però, che lo sguardo di tutto il mondo Roma sia rivolto anche al futuro. Con la permanenza di Daniele De Rossi che sembra essere un’opzione sempre più credibile, uno snodo cruciale sarà rappresentato proprio dall’esito della corsa Champions. In caso di qualificazione, infatti, il mercato giallorosso sarebbe orientato in una direzione ben specifica.

Roma, da Lukaku a Dybala: così cambia il mercato giallorosso

Questo scorcio di stagione può già offrire un punto di vista importante. Da Mancini a Cristante, fino ad arrivare a Peredes, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Lukaku: sono questi sette calciatori il cardine dal quale De Rossi avrebbe intenzione di ripartire.

Chiaramente molto dipenderà dall’esito di questa stagione. A qualificazione raggiunta, infatti, i giallorossi avrebbero maggior peso economico per intavolare determinate trattative. A quel punto la possibile permanenza di Romelu Lukaku non sarebbe un’ipotesi da escludere. Andrà sicuramente rinegoziata la trattativa con il Chelsea, ma la Roma potrebbe aspettare l’evolvere della situazione per capire eventuali margini di manovra. De Rossi e i magnifici sette: la strada è tracciata. Il mercato dipenderà anche e soprattutto dai prossimi mesi.