Bianconeri nei guai: regolamento violato e nuovo deferimento UFFICIALE

Torna tristemente noto il caso scommesse con la Federcalcio che deferisce il calciatore: oltre 50 violazioni in due mesi

In un calcio che sta diventando tristemente sempre più noto per partite truccate e calciatori che scommettono, arriva un comunicato ufficiale da parte della Federcalcio che deferisce il bianconero dopo aver violato ripetutamente il regolamento.

Ormai abbiamo imparato che uno degli obblighi di un calciatore è quello di non scommettere sul calcio. Questa violazione, da Paese a Paese, comporta pene molto severe per coloro che trasgrediscono a questa legge.

Basti pensare in Inghilterra a Ivan Toney. L’attaccante del Brentford, in orbita anche della Nazionale di Southgate, è stato squalificato per otto mesi dalla federazione inglese dopo aver vilato il regolamento legate alle scommesse su eventi sportivi per i calciatori professionisti

Scandalo bianconero, deferimento ufficiale

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la FA ovvero la Federcalcio inglese avrebbe resa nota l’accusa verso Sandro Tonali per cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA.

Come si legge dalla nota, il centrocampista del Newcastle United ex Milan avrebbe scommesso su cinquanta su partite di calcio in un lasso di tempo che va dal 12 agosto 2023 al 12 ottobre 2023. Ricordiamo che il suo passaggio in Premier League è avvenuto il 3 luglio 2023 quindi tutte queste 50 scommesse sono state fatte da tesserato del Newcastle.