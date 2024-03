Calciomercato Roma, addio e firma gratis: ha scelto il Barcellona

Addio a zero e firma saltata, nuovo tradimento in campionato: gli ultimi aggiornamenti avvisano anche Roma e Juventus.

L’importanza del momento stagionale che attende la squadra di De Rossi è da attribuirsi anche aal grande peso che esso potrebbe assumere ai fini degli apparecchiamenti di un futuro che passerà, appunto, proprio dai risultati raggiunti dalla squadra al termine di una stagione fin qui a tinte alterne.

Dopo il primo spezzone stagionale vissuto con Mourinho tra alti e bassi, la Roma è riuscita a dare una parvenza di continuità di risultati e prestazioni negli ultimi due mesi, rivelandosi però al contempo consapevole di dover ancora lavorare per cercare di ambire a nobili traguardi a fine campionato.

L’obiettivo resta quello di un approdo alla prossima Champions League che, oltre dal complicato percorso in Europa che prevede attualmente la frapposizione sul cammino giallorosso del Milan di Pioli, potrebbe essere assicurato anche dall’attuale piazzamento in quinta posizione.

Nulla di certo o prevedibile, come ammesso dallo stesso De Rossi, che aveva qualche settimana fa ben lasciato intendere di ambire ad un piazzamento in quarta posizione, attualmente occupata da un Bologna avanti di tre punti. Lo stesso allenatore è ben conscio di giocarsi un’importantissima fetta del proprio futuro nelle settimane a venire, al netto della fiducia e della stima che, sin da subito, ha saputo costruire intorno a sé nello spogliatoio e in una Trigoria a lui più che noti.

Firma saltata e ‘tradimento’ in Liga, Hermoso vuole il Barcellona: le ultime

Indipendentemente dalla posizione del tecnico, i piazzamenti finali di questo campionato impatteranno anche sui margini di manovra e sulle scelte dirigenziali e societarie sulle mosse di mercato. Plurimi cambiamenti sono, ad oggi, quantomeno prevedibili in quel di Trigoria, dove non si ignorano anche eventuali trattative a costi contenuti o parametro zero.

Tra le varie, negli ultimi mesi aveva generato non poche attenzioni, come accaduto anche a Juventus e Inter, la situazione contrattuale di un difensore saggio quanto eclettico quale Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. In scadenza con i Colchoneros a giugno, lo spagnolo non rinnoverà il proprio contratto e, come riporta Todofichajes.com, potrebbe adesso ponderare una posizione sul proprio futuro non poco importante.

Congelata la ricchissima proposta dell’Al-Shabab, Hermoso piace non poco all’Aston Villa di Emery, che starebbe palesando grandi insistenze per arrivare al calciatore. Quest’ultimo, però, avrebbe dato priorità al Barcellona, interessatosi alle sue prestazioni e considerato come approdo ideale: a complicare lo scenario, però, è la delicata situazione economica del club di Laporta, che anche per arrivare al quasi ex Atletico Madrid dovrà comunque cercare di concretizzare una massiccia serie di cessioni, al fine di sanare delle casse abbastanza deterioratesi nel corso di questi ultimi anni.