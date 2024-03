Calciomercato Roma, l’erede di Huijsen è bianconero: 15 milioni

Spunta un nuovo nome sui taccuini dei vertici giallorossi, utile a concretizzare l’incombente rivoluzione che attende la rosa della Roma

Mentre DDR & co. si preparano ad affrontare un finale di stagione dal coefficiente di difficoltà innegabilmente elevato (vedi i numerosi scontri diretti con le principali rivali alla zona Champions), i vertici giallorossi si trovano costretti a concepire, in assenza di un direttore sportivo, lo svolgimento dell’inevitabile rivoluzione che la rosa giallorossa subirà nel corso della finestra di mercato estiva.

Difficile pensare da una zona del campo in cui non vi siano contratti in scadenza, prestiti destinati a concludersi o storie d’amore pronte a brusche chiusure e, di conseguenza, tra i corridoi di Trigoria spuntano senza soluzione di continuità nuove opzioni su cui puntare da luglio in poi.

Lo staff di De Rossi punta Jaka Bijol dell’Udinese

La zona del campo che verosimilmente sarà sottoposta allo choc più repentino sarà la linea difensiva. Difatti, tra Huijsen pronto a tornare a Torino, Kristensen e Spinazzola in scadenza e Chris Smalling attirato dall’Arabia, i vertici giallorossi hanno le mani legate: è necessario giungere a luglio con le idee chiare su quali possano essere i nomi da corteggiare sul mercato, così da fornire a DDR, o chi per lui, una rosa all’altezza delle aspettative per la prossima stagione.

Dopo una serie di nomi ricorrenti, al centro sportivo Fulvio Bernardini spunta un nuovo candidato per il centro della difesa. Il calciatore in questione risponde al nome di Jaka Bijol, ovvero uno degli esponenti più preziosi della rosa dell’Udinese. La sua valutazione, dopo aver incantato i tifosi bianconeri grazie ad una serie di prestazioni rocciose, si attesta intorno ai 15 milioni di euro.

Il contratto con scadenza al 2027 non lascia particolare spazio a soluzioni alternative all’acquisto secco, ma il difensore sloveno gode di una reputazione invidiabile, che ne garantisce la bontà calcistica. Difatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome del 25enne sarebbe giunto a Trigoria attraverso lo staff tecnico di Daniele De Rossi, in cui milita il match analyst Enrico Iodice, il quale, fino a due anni fa, faceva parte dello staff dell’Udinese.