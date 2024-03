Ecco Zirkzee, 40 milioni: Juve-Milan ha già un vincitore

Colpo monstre Zirkzee, il campioncino del Bologna è pronto per la big: prezzo già fissato e pole position.

Se la stagione corrente ha ancora tanto da dire e offrire, su plurimi fronti, è altrettanto giusto evidenziare come presso numerose realtà si stia iniziando a ragionare anche in vista di quelli che dovranno essere gli apparecchiamenti per il futuro a media e lunga gittata, destinato a passare anche da quanto raccolto in questo rush finale di campionato.

Ne sa qualcosa la stessa Roma di De Rossi, che dopo il cambio in panchina, si sta distinguendo per una corsa che Pellegrini e colleghi devono cercare di non allentare, al fine di tenere la scia di una volata verso la Champions League ancora nel vivo e in piena evoluzione. Mentre a Trigoria, intanto, restano da disambiguare fattori come quello relativo alla posizione di De Rossi e all’individuazione di un nuovo direttore sportivo con il quale catalizzare nuovi percorsi dopo i circa tre anni di Pinto e Mourinho, altre realtà del nostro campionato paiono avere le idee ben più chiare e concrete in questo momento.

Particolare attenzione merita su tale fronte l’insieme degli ultimi aggiornamenti inerenti il Milan, prossima avversaria della Roma in Europa League e coinvolta in una corsa Champions League che, a differenza di altre squadre, parrebbe fornire alla squadra di Pioli la quasi certezza di un approdo tra le prime quattro per il prossimo campionato.

Zirkzee al Milan, pole position e 40 milioni: le ultime

Ciò, dunque, fornisce una serenità e una certezza diversa in vista del prossimo calciomercato che, anche alla luce delle ultime evoluzioni, lascia intendere come sia necessario intervenire in modo concreto. La notizia più calda di questi giorni, in particolar modo, ha riguardato l’addio a fine anno di bomber Oliver Giroud, da sempre al centro di un progetto che lo ha visto vincere e regalare ai tifosi importanti soddisfazioni.

La separazione da un nome e un profilo così qualitativo sta portando gli addetti di Via Aldo Rossi a valutare serie e importanti alternative, tra le quali, da non poco tempo, si segnala quello del campioncino del Bologna, Joshua Zirkzee.

A segno dieci volte in questo campionato e reduce da un rendimento super nel Bologna di Thiago Motta, il ventiduenne è valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro, con un prezzo che potrebbe oscillare ulteriormente anche in base alle prestazioni che saprà fornire in questa parentesi finale e decisiva di campionato. Lo riferisce Fussball.news, che annovera il Milan in pole position rispetto ad una corsa che potrebbe coinvolgere tante altre squadre, tra cui il Manchester United e diversi club di Premier League.

Futuro ancora tutto da scrivere, per ora, ma, stando alla medesima fonte, ci sono buone probabilità di vedere Zirkzee in quel di San Siro dal prossimo anno. Seguiranno aggiornamenti