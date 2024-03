Lecce-Roma, Dybala c’è: le ultime da Trigoria

Anche oggi la Roma lavorerà in vista della gara contro il Lecce di lunedì. Ecco le ultime sulle condizioni di salute di Dybala e di tutti gli altri infortunati

Lavorerà ovviamente anche oggi la Roma di Daniele De Rossi. Nel mirino, nella prima gara del mese di aprile che senza dubbio, in uno o nell’altro caso, deciderà le sorti della stagione, c’è il Lecce. Un match scorbutico, su un campo difficile, che nasconde molte insidie soprattutto per quella che è la situazione di classifica dei giallorossi salentini.

C’è attesa dalle parti di Trigoria, soprattutto per un paio di situazioni che riguardano gli infortunati. Ieri De Rossi ne ha recuperati tre (Baldanzi, Bove e Ndicka) oggi si aspetta di rivedere in gruppo almeno qualche altro fermo ai box in questa sosta per le nazionali. In attesa sempre di conoscere le condizioni di Azmoun che oggi si sottoporrà a controlli più approfonditi.

Roma, le condizioni di Dybala

E potrebbe davvero sorridere DDR. Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina la sensazione è che Dybala, Cristante, Renato Sanches e Smalling dovrebbero essere tutti abili e arruolabili per il match in programma alle 18 di Pasquetta. Quattro recuperi fondamentali non solo per il match in sé in Puglia, ma anche per tutte le altre partite che sono in programma come detto ad aprile.

Si parte col derby, poi c’è il Milan, poi l’Udinese, poi di nuovo il Milan, il Bologna e infine il Napoli. Insomma, come detto e come potete immaginare serenamente, gare che decideranno sicuramente la stagione della Roma. Che può rimanere in corsa per tutto o può restare fuori quasi da tutto. E avere tutti gli uomini a disposizione può decisamente fare la differenza. Non ci saranno invece a Lecce né Kristensen e nemmeno Spinazzola. Per loro serve altro tempo.