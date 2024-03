Milan-Roma è già iniziata: scippo rossonero e firma gratis

Nonostante l’assenza di un direttore sportivo, la Roma si prepara ad una sanguinosa guerra di calciomercato con due big italiane

Subito dopo la trasferta con i salentini del Lecce, certamente da non sottovalutare, Daniele De Rossi affronterà il suo primo derby della capitale nelle vesti da allenatore, entrando di fatto nel periodo più delicato della stagione giallorossa. Nel giro di qualche settimana il comandante di Ostia affronterà tutte le principali contendenti alla zona Champions, oltre al delicato doppio confronto ai quarti di finale di Europa League contro il Milan di mister Pioli. Insomma… il voto finale alla stagione della Roma, ma soprattutto il futuro di DDR, verranno decretati senza dubbio dalla capacità dei giallorossi di perdere la quantità minore di punti in questo ostico percorso a ostacoli.

Tuttavia, la rosa che attualmente DDR plasma a immagine e somiglianza della propria idea di gioco, è destinata a subire un radicale restauro estivo, a prescindere dalla permanenza o meno dell’ex capitano giallorosso. Tra contratti in scadenza, prestiti in bilico e calciatori indecisi sul proprio futuro, è probabile che non soltanto gli esuberi lasceranno Trigoria, ma anche e soprattutto svariati titolari fissi che attualmente rappresentano l’ossatura tecnico-tattica della formazione capitolina. In particolare attacco e difesa si preparano ad un discreto terremoto e, recentemente, sono emersi degli aggiornamenti su uno dei profili su cui i vertici giallorossi avevano posato gli occhi in vista di un profondo rinnovamento.

Dopo la Juve, anche il Milan su Mario Hermoso

La linea difensiva giallorossa, che attualmente appare persino come qualcosa di solido e sostenibile, è destinata a trasformarsi di netto nel corso dei prossimi mesi. L’improbabile permanenza di Huijsen, Spinazzola e Kristensen, sommata all’altrettanto precaria situazione di Chris Smalling, costringono i vertici giallorossi – ancora orfani di un direttore sportivo a fornire una precisa linea di mercato – a guardarsi attentamente intorno. Uno dei nomi più chiacchierati a Trigoria nel corso delle ultime settimane, rischia di divenire oggetto di desiderio per svariate big di Serie A, il che complica esponenzialmente i piani dei giallorossi.

E’ Mario Hermoso il nome cerchiato in rosso nei taccuini dei vertici capitolini, tuttavia, dopo aver appurato come anche la Juventus stia puntando con convinzione il difensore spagnolo attualmente in forze all’Atletico Madrid, pare aggiungersi un’altra contendente della massima lega italiana. Difatti, una recente indiscrezione di Fichajes.net, ha evidenziato come anche il Milan di mister Pioli abbia intenzione di unirsi ad un’eventuale asta estiva, nel tentativo di portare a Milanello il talentoso calciatore in scadenza con gli spagnoli.

In realtà, i rossoneri avevano già manifestato in precedenza un certo debole per Hermoso, ma, secondo recenti voci, sembrava che l’interesse fosse scemato. Adesso, invece, con il ritorno di fiamma del Milan, si prevede un avvincente triello di mercato in estate.