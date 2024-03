Napoli on fire, la Roma ha detto no: doppietta al fotofinish

Il Napoli è pronto a bruciare la concorrenza e a chiudere l’accordo: la Roma, invece, ha preferito concentrarsi su un altro obiettivo.

Con la stagione entrata nel vivo, la concentrazione della Roma di Daniele De Rossi è inevitabilmente rivolto alle prossime gare ufficiali. Nel quartier generale giallorosso, però, sono diversi i temi all’ordine del gioco. A cominciare dalla questione legata al nuovo DS.

Dopo l’addio ufficiale di Tiago Pinto, i Friedkin sono ancora alla ricerca del profilo giusto dal quale ripartire. Sebbene il cast di nomi sia ancora in evoluzione, la sensazione è che il candidato numero uno a prendere l’eredità di Pinto sia Modesto. L’attuale ds del Monza è in pole position nella corsa a diventare un nuovo dirigente della Roma. Ai giallorossi, direttamente o indirettamente, continuano ad essere accostati diversi profili.

Un nome sussurrato dalle parti di Trigoria in più di una circostanza, ma mai approfondito con dovizia di particolari, è quello di Frederic Massara. L’ex braccio destro di Maldini potrebbe presto ritornare dietro ad una scrivania, ma non alla Roma. Secondo quanto evidenziato da Raffaele Auriemma, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe ridotto a due i profili monitorati per il ruolo di DS del Napoli. Con Accardi sempre più staccato, Massara rientrerebbe nella short List vagliata da De Laurentiis, in coabitazione con D’Amico dell’Atalanta. Proprio l’ex Milan, però, sarebbe passato in vantaggio. Sotto questo punto di vista, si prospettano giornate piuttosto calde. Non sono esclusi colpi di scena da un momento all’altro.