Nuova destinazione per Zaniolo: la Roma esulta due volte

Nicolò Zaniolo sarà sicuramente uno dei giocatori più richiesti e contesi del calciomercato estivo. Ecco la situazione

Di lui si erano quasi perse le tracce tra il passaggio in Turchia e il prestito poco fruttuoso a livelli di minuti giocati all’Aston Villa. Eppure è bastata una convocazione in Nazionale per rendere di nuovo Zaniolo un uomo mercato.

La Roma acquistò il trequartista mancino nel giugno 2018 nell’ambito dell’operazione che portò Nainggolan all’Inter. In pochi si sarebbero aspettati un impatto così importante sin da subito in giallorosso da parte di Zaniolo.

Dall’esordio al Bernabeu da titolare contro il Real Madrid alla rete decisiva nella notte magica di Tirana che regalò la Conference League alla Roma, passando per la doppietta all’Olimpico al Porto che lo rese il più giovane calciatore italiano ad realizzarla in Champions League.

Calciomercato, la Roma spera in Zaniolo

Con la Roma però non fu tutto rosa e fiori, come lo stesso Zaniolo ha svelato in una recente intervista al Corriere dello Sport, senza entrare nei particolari. Una cosa è certa: il classe 1999 è tornato sulla bocca di tutti, in Italia e non solo.

Zaniolo ha lanciato un grido disperato con l’obiettivo di tornare in Italia, ma non alla Lazio che ha escluso categoricamente per rispetto verso i tifosi della Roma. Secondo Calciomercato.it, ci sarebbe la Fiorentina interessata a riportare a casa il talento di Massa.

D’altronde Zaniolo ha militato nel Settore Giovanile dei Viola tra il 2010 e il 2016 dunque sarebbe un ritorno a Firenze a distanza di quasi 10 anni. Naturalmente la triste e prematura scomparsa di Barone porta la Fiorentina a necessitare di qualche mese per rielaborare l’organigramma, ma nel frattempo Zaniolo è finito nella lista.

Se l’avventura in Turchia è stata pressoché bocciata da Zaniolo, quella in Inghilterra potrebbe ancora interessare al ragazzo nonostante abbia ammesso qualche difficoltà nell’ambientarsi con la squadra. Detto ciò. il West Ham potrebbe arricchire la sua colonia di italiani e portare a casa Zaniolo insieme ai già presenti Emerson Palmieri e Ogbonna, diventato un’icona da quelle parti.

In ogni caso staremo a vedere, l’unica cosa che appare certa è la sua volontà di lasciare il Galatasaray che però ha speso 16,5 milioni di euro per portarlo in Turchia e dunque vorrebbe quantomeno rientrare nelle spese, se non addirittura puntare ad una plusvalenza.