Recupero lampo UFFICIALE: ci sarà contro la Roma

Recupero lampo UFFICIALE: il giocatore oggi si è allenato con il resto dei compagni a differenza di quanto si potesse immaginare. Ci sarà contro la Roma

Un recupero lampo. Perché inizialmente, dopo il comunicato ufficiale del club datato 11 marzo, tutti si aspettavano uno stop più lungo. E invece no, è già tornato in gruppo e ovviamente mette nel mirino tutti i prossimi impegni del sul club.

E tra questi impegni c’è anche quello contro la Roma di Daniele De Rossi. Una sfida che ha un valore altissimo e che metterà sicuramente in palio dei punti davvero pesanti per la lotta alla prossima Champions League. Non ci sono ormai dubbi che ci sarà. Anche perché, il club di appartenenza, con un comunicato ufficiale, ha spiegato che lo stesso ha lavorato già oggi con il resto dei compagni.

Recupero lampo, Zirkzee ha lavorato con i compagni

“Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane”: questo spiegava il Bologna un poco di tempo fa. E siccome era come detto l’11 marzo, tutti si aspettavano che l’olandese poteva tornare in campo più o meno verso la metà del mese di aprile. Niente di più sbagliato.

Oggi. sempre sul sito ufficiale del Bologna, viene sottolineato come lo stesso Zirkzee abbia lavorato con il resto del gruppo. Di conseguenza sarà a disposizione di Thiago Motta per i prossimi impegni. E anche per quello contro la Roma in programma lunedì 22 aprile all’Olimpico. Un lunedì che avrà un sapore di Champions League.