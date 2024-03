Roma, ansia Dybala e gli esami di Azmoun: le ultime da Trigoria

Roma, le ultime da Trigoria dall’allenamento del pomeriggio: le condizioni di Dybala, Smalling e Cristante in vista del Lecce

La sosta per le nazionali è ormai alle spalle, e per la Roma è tempo di pensare al rush finale di stagione. Non sarà facile per i giallorossi, ancora in corsa sia per la qualificazione in Champions League che per giocarsi le chance per arrivare fino in fondo in Europa, ma il calendario sembrerebbe decisamente proibitivo.

Questa pausa comunque non poteva arrivare in un momento migliore per la formazione capitolina, che nell’ultima gara giocata, quella contro il Sassuolo vinta per 1-0 all’Olimpico, sembrava cominciare a mettere in mostra i primi segni di stanchezza, dovuta anche ai tanti impegni ravvicinati e agli infortuni.

Oggi a Trigoria si è svolta la prima seduta d’allenamento che ha visto presenti anche i calciatori tornati dalle rispettive nazionali, ma ci sono buone e cattive notizie per De Rossi, e le cattive arrivano dalle condizioni di Dybala e Smalling.

Dal rientro dei nazionali all’incognita infortuni: le ultime da Trigoria

Oggi a Trigoria si è tenuto il primo allenamento dopo la sosta delle nazionali, nel quale sono tornati i calciatori partiti per gli impegni internazionali. Solo lavoro di scarico dunque per Aouar, Lukaku, Zalewski e Huijsen, gli ultimi ad aver fatto rientro alla base, mentre le buone notizie arrivano da Bryan Cristante.

Il centrocampista giallorosso si è allenato regolarmente in gruppo, il che fa ben sperare riguardo la sua presenza nelle prossime partite, ma purtroppo per De Rossi ci sono anche delle brutte notizie che riguardano Dybala e Smalling. Entrambi i calciatori, ancora alle prese con gli infortuni, si sono allenati a parte, il che fa presagire una loro assenza quantomeno per la gara in trasferta conto il Lecce.

Anche Azmoun non è rientrato al meglio, e dovrà sostenere alcuni esami al tendine del ginocchio sinistro, ma non prima di sabato, quando sarà passato il gonfiore. Una situazione delicata dunque e da monitorare per diversi elementi importanti della rosa in vista dei tanti impegni ravvicinati che dovrà sostenere la squadra