Sarri alla Roma, hanno messo le cifre nero su bianco. Ecco quello che sta succedendo proprio adesso. Una situazione che ha quasi dell’incredibile

Incredibile ma vero. Eppure è così. Almeno stando a quelli che sono i numeri che stanno venendo fuori in queste ore e che riguardano il futuro allenatore della Roma. Perché se è vero che Daniele De Rossi ha stupito tutti, e che si appresta a firmare un biennale (almeno queste sono le voci), è altrettanto vero che per il momento la firma non è arrivata.

Ora di dubbi ce ne sono davvero pochi, e lo sanno anche i bookmaker, soprattutto quelli di Sisal, che danno De Rossi quasi certo come prossimo tecnico della Roma. I numeri in questo caso non lasciano spazio davvero a dubbi: la conferma dell’attuale allenatore si gioca a 1,20 volte la posta. Irrisoria. Ma non è questo il punto. Il succo è un altro. E che riguarda quelli che potrebbero essere i successori di De Rossi. Ce ne sono due in particolare (ma sono molto distanti) che lo potrebbero scalzare. Uno è proprio clamoroso.

Sarri alla Roma, spunta la quota

Sì, perché quotati dodici volte la posta non solo c’è Antonio Conte, ma anche Maurizio Sarri. Sì, avete letto bene: alle spalle di De Rossi che guida questa speciale classifica, c’è l’ex tecnico della Lazio che da poco tempo si è dimesso per lasciare spazio a Tudor.

La fantasia in alcuni casi supera la realtà e realmente non ci sono possibilità che il tecnico toscano possa sedersi sulla panchina della Roma. Ma gli allibratori, anche in questo caso di Sisal, lo vedono come possibile successore di DDR. Sarà una provocazione, niente di più. Anche perché di Sarri si parlava con insistenza prima dell’arrivo di Mourinho. Poi la Roma fece la storia con quel tweet che cambiò tutto. Inaspettato. E dell’ex Lazio, Juve, Chelsea e Napoli non se n’è più parlato. E non se ne riparlerà.