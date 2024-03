Calciomercato Roma, torna Abraham: doppio intreccio con Lukaku

A Lecce Tammy Abraham potrebbe tornare ad assaporare il terreno di gioco. Si gioca non solo il suo di futuro, ma potrebbe entrare di forza anche in quello di Lukaku. La situazione

Finalmente. Il campo lo ha assaporato di nuovo – ma solo dalla panchina, non c’era nessuna possibilità di vederlo dentro il rettangolo verde – contro il Sassuolo. Adesso è pronto davvero. Tammy Abraham sarà convocato per la sfida contro il Lecce di lunedì. E dopo l’infortunio contro lo Spezia che gli ha fatto saltare tutta la stagione fino al momento, potrebbe debuttare in Salento.

In questi giorni ha alzato il ritmo l’attaccante inglese. Ha superato quella paura che accompagna tutti dopo un infortunio così brutto, ed è di nuovo libero mentalmente per rimettersi la maglia e dare una mano a De Rossi. Un recupero fondamentale, perché arriva nel momento in cui il tecnico ha perso Azmoun: tra oggi e domani l’iraniano farà i controlli per capire quanto tempo rimarrà fuori. Tammy è l’alternativa a Lukaku in questa parte finale di stagione, quello che lo potrebbe far rifiatare. E che ne potrebbe decidere anche il futuro.

Abraham-Lukaku, c’è l’intreccio di mercato

Sì, oltre questa notizia il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ne dà un’altra. Che svela quelle che potrebbero essere le strategie di mercato della Roma tra pochi mesi. Un intreccio con Lukaku e con il Chelsea. I Blues sono proprietari del cartellino del belga ma conservano anche un “credito virtuale su Abraham. Se la Roma andasse in Champions League – si legge – cercherà di negoziare la permanenza di Lukaku proponendo a parziale indennizzo il futuro di Abraham“.

Ma occhio, perché le cose potrebbero anche andare al contrario: se l’inglese dimostrerà in questi due mesi di essere tornato, o di poter tornare quello che abbiamo visto nella sua prima stagione in giallorosso, potrebbe rimanere a Trigoria come titolare allontanando di fatto l’acquisto a titolo definitivo di Big Rom. Strategie, pensieri, idee. Intanto: bentornato Tammy!