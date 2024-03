Inter-Roma, l’avviso ai naviganti è una mazzata: 30 milioni di euro

Nonostante l’apertura ufficiale della sessione di calciomercato sia ancora lontana, non sono pochi i nomi accostati alla Roma. La rivelazione chiama in causa anche i giallorossi.

Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Europa League e incamerati tre punti preziosi contro il Sassuolo, la Roma di Daniele De Rossi sarà impegnata nel match di Pasquetta contro il Lecce. Con tre punti da conquistare a tutti i costi per tenere il basso del Bologna, i giallorossi vogliono consolidare l’ottimo periodo di forma. Nel quartier generale della Roma, parallelamente, campeggia la scritta lavori in corso.

Inutile ribadirlo: solo la nomina del nuovo DS imprimerà al mercato della Roma una svolta ben chiara. Fino a quel momento, tante indiscrezioni potranno essere relegate nell’alveo delle mere suggestioni. Ciò nonostante, appare innegabile come la Roma non voglia assolutamente farsi trovare impreparata. Il fatto che i capitolini stiano tessendo una prima trama per quelle trattative che poi saranno scandagliate dall’erede di Pinto appare fisiologico. Uno dei nomi che maggiormente intriga la Roma, ad esempio, è quello di Gudmundsson per il quale, però, la concorrenza non manca.

Calciomercato Roma, Gudmundsson-Inter: “Niente scambi, 30 milioni per convincere il Genoa”

Protagonista di una stagione strepitosa, il tuttocampista del Genoa ha calamitato l’interesse di diverse big di Serie A. Tra i top club interessati all’islandese, nelle ultime settimane è stata l’Inter a monitorare più da vicino l’evolvere della situazione.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, del futuro di Gudmundsson ha parlato anche il giornalista Francesco Patrone di Pianeta Genoa. Ecco quanto evidenziato da Patrone, che ha smentito l’ipotesi di un possibile inserimento di qualche contropartita tecnica nell’affare: “Prestito con opzione di riscatto? Sono cose fuori dal mondo, serviranno 25-30 milioni di euro per convincere il Genoa, che vuole moneta sonante”.