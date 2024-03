“Lukaku vuole restare”: nuovo accordo Roma-Chelsea, formula ‘anticipata’

Nonostante la stagione non sia ancora giunta al termine, il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Roma. Ecco l’ultima soffiata

Protagonista di una stagione fin qui molto solida, Romelu Lukaku è chiamato a fornire nuove risposte importanti nel segmento conclusivo di una stagione infuocata per i giallorossi. Al netto di qualche passaggio a vuoto, il numero 90 della Roma non ha affatto deluso le attese.

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco, però, la sua permanenza all’ombra del Colosseo non è affatto scontata, anzi. Nonostante i tanti dubbi sul suo futuro, un punto sembra stagliarsi come incontrovertibile dato di fatto: Lukaku farà ritorno al Chelsea al termine di questa stagione. Con le porte dei Blues che sono chiuse per lui a doppia mandata, però, il Lukaku back si appresta a configurarsi come un’irrisoria tappa di passaggio, almeno apparentemente. Sebbene l’attaccante belga non rientri più nel progetto tecnico del Chelsea, i londinesi non hanno nessuna intenzione di svendere il proprio totem. Ne sa qualcosa la Roma, che dopo essere riuscita a “strappare” un prestito oneroso, ha ricevuto un due di picche nei timidi sondaggi esplorativi con cui ha provato a sondare il terreno.

Calciomercato Roma, Lukaku al centro del villaggio: “Prestito con obbligo con il Chelsea”

Per adesso la possibilità più concreta per Lukaku concerne un suo eventuale approdo in Arabia. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite. Sotto questo punto di vista, una permanenza del numero 90 alla Roma non può essere esclusa a priori.

Sul tema si è espresso anche Fabio Petruzzi ai microfoni di Retesport. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Lukaku oggi non sta facendo una stagione straordinaria, è partito alla grande ma poi ha avuto un calo. Può capitare. Sono convinto che possa restare a Roma nonostante il prezzo fissato dal Chelsea. Magari il club riuscirà a studiare una formula per tenerlo ancora. Un prestito con obbligo o qualcosa del genere. La sua volontà, ne sono convinto, è quella di restare a Roma perché qui si trova bene ed è stimato da tutti a Trigoria“.