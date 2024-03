Mourinho torna in Serie A: le cifre della firma

Mourinho torna in Serie A: clamoroso quello che potrebbe succedere all’inizio della prossima stagione. Lo Special One di nuovo nel massimo campionato. Le cifre della firma

Il suo addio alla Roma non è ancora stato digerito da Mourinho. Lo abbiamo capito nel momento in cui lo Special One ha rilasciato quelle dichiarazioni a margine della gara della Moto Gp in Portogallo, a Portimao, dove ha sbandierato la bandiera a scacchi. No, l’esonero Mou non se lo aspettava.

Ha anche parlato del suo futuro l’allenatore portoghese. Sottolineando come sia libera e come sia voglioso di voler tornare velocemente in campo. Vuole lavorare. E si è parlato, inoltre, di quello che potrebbe essere un futuro non solo in Serie A ma anche in altri campionati. A dire il vero è stato accostato alla Premier, all’Arabia Saudita, alla Bundesliga e pure alla Ligue 1. Insomma, tutti lo vogliono ma nessuno (per ora), se lo piglia. A cercare di fare un poco di chiarezza, comunque, in questo grandissimi gioco che è il calciomercato e che la prossima estate (per le panchine che sono libere) non riguarderà solamente i giocatori, ci ha pensato Snai. Che ha piazzato delle quote clamorose per un rientro in pista dello Special.

Mourinho in Serie A, c’è la quota

Gli analisti Snai, infatti, danno quasi per certo un ritorno di Mourinho in Serie A. Quasi, perché, come prima ipotesi nel ventaglio di quelle che sono le possibilità del portoghese c’è che lo stesso possa rimanere senza squadra anche il prossimo anno. In questo caso si gioca a 1,60 volte la posta. Però, poi, immediatamente dopo, la prima opzione è tutta italiana. Un ritorno clamoroso in Serie A.

Secondo gli allibratori le possibilità maggiori sono verso il Napoli. Gli azzurri campioni d’Italia stanno vivendo una stagione difficile, con già tre tecnici cambiati: da Rudi Garcia a Mazzarri fino a Calzona. De Laurentiis è uno abituato a piazzare dei colpi clamorosi. E Mourinho al Napoli si gioca a 3,50 volte la posta. La prima scelta, la prima ipotesi. Insomma, sarebbe davvero qualcosa di clamoroso.