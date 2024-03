Scacco matto Roma, ‘regalo’ dalla Juventus: non è Huijsen

Calciomercato Roma, l’occasione dalla Juventus e l’effetto domino che non ti aspetti. Così i giallorossi completano il proprio reparto.

Protagonista di un filotto di risultati utili consecutivi piuttosto importante, la Roma di Daniele De Rossi si prepara ai prossimi impegni di campionato con la volontà di continuare la propria marcia. Con l’obiettivo quarto posto non così lontano, Dybala e compagni non possono permettersi passi falsi. Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura della sessione di calciomercato, però, sono molte le indiscrezioni che continuano a tenere banco.

Uno dei reparti su cui ormai da tempo si stanno concentrando le attenzioni dei giallorossi è sicuramente la difesa. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il pacchetto arretrato potrebbe vivere un’estate densa di profondi rinnovamenti. Con Huijsen destinato a rientrare alla Juventus, che finora non ha aperto le porte ai giallorossi per la possibilità di rinnovare il prestito del gioiello olandese, la Roma sarà chiamata a muovere nuovamente le pedine della propria difesa. Alla luce della situazione Smalling, un rebus tutto da decifrare, l’erede di Pinto potrebbe decidere di muoversi in anticipo per chiudere un’operazione dai costi relativamente contenuti.

Calciomercato Roma, idea Rugani dalla Juventus: lo scenario

Alla stregua di quanto successo nelle ultime sessioni di calciomercato, infatti, non è escluso che la Roma possa decidere di affondare il colpo per un calciatore a parametro zero. Sotto questo punto di vista, una chance a sorpresa potrebbe essere rappresentata dall’evolvere della situazione legata a Daniele Rugani.

Ventilato da tempo, il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con la Juventus non è ancora arrivato. Nonostante la volontà delle parti sia quello di prolungare l’esperienza dell’ex centrale dell’Empoli all’ombra della Mole, la fumata bianca definitiva tarda ad arrivare. Protagonista di una stagione molto solida, Rugani ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Ragion per cui, si ipotizzava che Giuntoli spingesse per chiudere la partita rinnovo in tempi relativamente brevi.

Ed invece le trattative per il prolungamento restano avvolte in una nebulosa che lascia tutte le porte aperte. Accostato negli ultimi giorni al Milan, Rugani potrebbe rappresentare un’occasione intrigante anche per la Roma. A costi assolutamente contenuti, il classe ’94 coniuga esperienza ed affidabilità. Un mix importante per un calciatore che, cresciuto con Barzagli e Chiellini, ha mostrato una crescita esponenziale. Per adesso, ribadiamolo, non ci sono trattative concrete per il passaggio di Rugani alla Roma. La sensazione, però, è che nel caso in cui il difensore bianconero non dovesse rinnovare con la Juve, il suo nome finirebbe nella lista di molte big di Serie A. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo la Roma riuscirà a ritagliarsi spazi di manovra.