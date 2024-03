Calciomercato Roma, UFFICIALE: 16 milioni di euro

Mentre l’assenza di un direttore sportivo all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini inizia farsi sentire, emergono dati interessanti sul mercato della Roma

Mentre DDR & co. si (pre)occupano di giungere alla ripartenza del campionato pronti ad affrontare un finale di stagione a dir poco ostico, fatto di scontri diretti uno dopo l’altro e di un doppio confronto con il Milan valido per i quarti di finale di Europa League, i Friedkin continuano a procrastinare l’annuncio di un nuovo direttore sportivo. Tuttavia, grazie al lavoro della CEO Lina Souloukou e della dirigenza in generale, prosegue senza soluzione di continuità il concepimento di una nuova Roma per la prossima stagione, alla luce di svariati contesti individuali da valutare con cura.

Tra prestiti in bilico, contratti in scadenza e volontà individuali da valutare, la rosa della Roma è tutt’altro che definita per la prossima stagione: svariati esponenti di spicco della rosa di DDR sono a rischio e il comandante di Ostia, o chi per lui, potrebbe giungere alla prossima stagione con una squadra realmente rivoluzionata. La Roma dovrà barcamenarsi per mantenere perlomeno il livello attualmente a disposizione di DDR, con la consapevolezza che sarà necessario generare plusvalenze per un totale di 40 milioni di euro entro l’estate.

Versamenti ai procuratori: la Roma è quarta

Parlando di calciomercato, dalla Federcalcio giunge un report relativo alle commissioni versate dai singoli club agli agenti per i vari trasferimenti. Nel complesso in Serie A sono stati elargiti 220 milioni di euro a favore degli agenti, ma la Figc ha pubblicato i dati relativi ad ogni squadra, con cui è possibile stilare una classifica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma si piazza in quarta posizione per quantità di soldi recapitata ai procuratori nel corso del 2023.

Con 15,3 milioni di euro, i giallorossi occupano la quarta piazza e, secondo i dati, la gran parte di questa cifra sarebbe stata dedicata all’operazione che ha permesso ai capitolini di portare Evan N’Dicka all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini a parametro zero. Subito sopra i giallorossi ecco la Fiorentina (sempre con 15,3 milioni di euro), la Juventus (con 23 milioni) e, in testa, proprio come in campionato, l’Inter di Inzaghi con quasi 35 milioni di euro versati. Il dato non stupisce affatto, poiché la corazzata nerazzurra ha fatto dei ‘parametro zero’ la propria forza, anche e soprattutto grazie al mastodontico lavoro di valorizzazione dei singoli portato avanti da Simone Inzaghi. Subito sotto i giallorossi, ecco il Milan di mister Pioli, l’Atalanta di Gasperini e il Napoli di De Laurentiis.