Lecce-Roma, rifinitura a Trigoria: ultimo verdetto Dybala

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lecce-Roma: gli uomini di De Rossi si sono allenati in quel di Trigoria per preparare la delicata trasferta del “Via del Mare”.

Con il vento in poppa per i risultati degli ultimi due mesi, la Roma di Daniele De Rossi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Pienamente coinvolti nella lotta per un posto in Champions League, Lukaku e compagni vogliono lanciare un altro messaggio importante nella sfida contro il Lecce.

Domenica di Pasqua all’insegna del lavoro, dunque, a Trigoria. La squadra si è riunita al centro tecnico per la rifinitura in vista della sfida del “Via del Mare”. Gli spunti di certo non sono mancati, a cominciare dalle condizioni fisiche di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con il resto della squadra. La Joya sarà dunque arruolabile per la trasferta di Lecce: resta da capire, però, se il numero 21 partirà dall’inizio o se si opterà per un approccio più prudente.

Non saranno sicuramente della partita, invece, Kristensen, Spinazzola ed Azmoun, che De Rossi spera di recuperare nelle prossime settimane, in un tour de force che si preannuncia assolutamente al cardiopalma, con impegni in rapida successione in campionato e in Europa League.