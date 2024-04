Calciomercato Roma, firma bianconera fino al 2028

Il calciomercato della Roma si infiamma già ad inizio aprile: passi avanti per la firma sul contratto per quattro anni

La Roma è ancora impegnatissima su due fronti in questo finale di stagione, ma il calciomercato ha un richiamo troppo forte. Infatti cominciano a circolare già le prime voci su quali possono essere i movimenti in casa giallorossa.

Come detto, la Roma ha ancora molto da fare sul campo. In campionato la corsa alla Champions League è nel vivo e nelle prossime settimane cominciano ad esserci partite molto complicate sulla carta come il derby e i match contro Bologna, Napoli, Juventus e Atalanta.

Tutto ciò senza dimenticare l’Europa League. De Rossi, da quando è arrivato sulla panchina della Roma, ha estromesso dalla competizione sia il Feyenoord ai rigori sia il Brighton con un netto 4-1 tra andata e ritorno Ora ci sarà il Milan come avversario per strappare il pass per le semifinali.

Firma imminente sul contratto

Il mercato però non dorme mai e qualche giorno fa alla Roma erano stati accostati due attaccanti ovvero Ekitiké e Lucca dato che la permanenza di Lukaku, complice un prezzo troppo alto da sostenere, sembra sempre più lontana.

A proposito di Lucca, Balzaretti che ora è responsabile dell’area tecnica dell’Udinese aveva già annunciato che il riscatto del centravanti sarebbe stata una priorità del club. Il giocatore è infatti di proprietà del Pisa, ma l’Udinese non dovrebbe avere problemi a renderlo completamente bianconero.

Rischia dunque di alzarsi l’eventuale prezzo per uno dei dopo Lukaku. Ovviamente bisognerà vedere in primis se il belga non decida di aiutare la Roma per rimanere ancora, ma in caso contrario la ricerca del numero nove proseguirà.