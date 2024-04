Rinforzo già pronto, UFFICIALE: nuova ‘chiamata’ alla Roma

Calciomercato Roma, nuova ‘chiamata’ ufficiale e rinforzo già pronto per il futuro: lo ha detto di nuovo.

Tante questioni, come noto, andranno affrontate in casa Roma nel corso delle prossime settimane, parallelamente al proseguimento di un lavoro di campo da parte di De Rossi e adepti, attesi da un ciclo di impegni non poco ricco di incroci dal sapore di Champions League e destinati, più in generale, a conferire profonde indicazioni sulle effettive ambizioni e possibilità della squadra di approdare in una nobile zona europea.

I due punti persi in quel di Lecce questa sera non rappresentano certamente le aspettative iniziali del tecnico capitolino, ben consapevole dell’importanza di un incrocio con i salentini che, per Bove e colleghi, risultava fondamentale per seguire la scia di Atalanta e Bologna, in pienissima corsa per quella dialettica quarto-quinto posto cui la Roma, con tutta sé stessa, sta provando a rimanere aggrappata nel corso di questo spezzone stagionale, successivo all’ormai ben noto e incassato esonero di Mourinho.

Angelino e quella nuova chiamata alla Roma: “Spero di rimanere”

Sul fronte risultati, alla squadra non può fin qui essere rimproverato molto, al netto del pareggio odierno e della consapevolezza di dover cercare di ripristinare subito la continuità di rendimento e di prestazione dapprima palesati per cercare di rendere più concrete le complicate ma non utopistiche velleità del club.

Da queste, infatti, potrebbero derivare anche grandi ingerenze ai fini del calciomercato, che grande linfa potrebbe ottenere da un approdo tra le prima quattro o cinque posizioni, in seguito ad un’assenza dalla Champions League durata fin troppo anche a detta dello stesso allenatore capitolino. Il futuro di quest’ultimo, così come le scelte di mercato, devono ancora essere del tutto disambiguate ma, proprio in queste ore post-Lecce, è arrivato un nuovo annuncio ben chiaro da un tesserato giallorosso.

Ci riferiamo ad Angelino, arrivato in prestito a gennaio con opzione di riscatto definitivo dal Lipsia dopo l’esperienza al Galatasaray: rivelatosi ben utile nelle rotazioni con Spinazzola, il laterale aveva già nelle scorse settimane parlato apertamente dei propri aneliti ad una permanenza in giallorosso, così ribadita quest’oggi ai microfoni Dazn. “Mi piace tutto della Roma, era tanto tempo che volevo venire, mi hanno chiamato e sono molto grato al club. Spero di rimanere qui per molto tempo“.