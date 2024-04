Arriva subito al posto di Allegri: accordo prima dell’esonero

Arriva subito al posto di Allegri: Juventus-Lazio potrebbe essere decisiva per il futuro del tecnico. I bianconeri hanno già trovato il sostituto e lo hanno messo i preallarme

Potrebbe anche essere decisiva la partita che la Juventus sta giocando in questo momento contro la Lazio per Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri non se la sta passando benissimo e anche se ha un anno di contratto a cifre altissime sappiamo altrettanto bene che rischia di andare via alla fine della stagione. Se non addirittura prima.

Quello che sta riuscendo a fare in senso negativo la squadra piemontese è incredibile. E adesso anche il Bologna, quarto in classifica, si è avvicinato e anche molto: sono due i punti di distacco in questo momento, con l’obiettivo Champions League – dopo quest’ultimo periodo – che si è complicato. La Juve cerca una qualificazione alla prossima massima competizione europea perché gli introiti della stessa sono fondamentali. E anche riuscire a portare a casa un trofeo, in questo caso la Coppa Italia, non sarebbe male.

Allegri esonerato, c’è già il sostituto

La Juve si gioca tutto, dicevamo. Da stasera alle prossime partite di campionato. E la società sa benissimo che non può permettersi il lusso di rischiare di rimanere fuori dalle prime quattro alla fine di questa stagione. Sì, forse potrebbe pure bastare il quinto posto, ma fino a due mesi fa la squadra di Allegri lottava per lo scudetto, quindi finire alle spalle anche del Bologna, e forse di qualcun’altra, sarebbe quasi un’umiliazione.

Per questo, secondo le informazioni di Momblano, riportate al programma Twitch Juventibus, la società avrebbe preallertato Montero. Il tecnico della Primavera “è a conoscenza della situazione di super emergenza e potrebbe spettare a lui. Mi risultato che nel caso – ha continuato il giornalista – per il bene della maglia, si sia dato disponibile”. Una situazione delicatissima, e che potrebbe regalare delle sorprese clamorose. Sì, dentro la Juventus potrebbe succedere di tutto.