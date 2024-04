Esclusione della big dal campionato: arriva il comunicato UFFICIALE

Ritiro dal campionato e comunicato UFFICIALE, giornata decisiva e sentenza storica: ecco gli ultimi aggiornamenti.

La giornata odierna potrebbe essere decisiva e sancire una scelta storica che avrebbe a dir poco del clamoroso, della quale si sentirà certamente parlare a lungo. Sulla questione, nel recente passato, erano già state maturate determinate attenzioni, alla luce della presa di posizione immediata del club che nelle prossime ore potrebbe andare incontro ad una svolta a dir poco inattesa, singolare e clamorosa.

Il frutto di quest’ultima sarebbe da ricercarsi in una serie di eventi che hanno macchiato tutto il corrente campionato, che ha permesso di assistere a novità ed eventi di non poco conto, non sempre felicissimi o nobili. Proprio mentre sulla Serie A, parallelamente allo sviluppo di una stagione avvincente e ancora in grado di poter garantire novità e sorprese, si discuteva anche di questioni extra campo legato a questioni sociali, ideologiche o legislativa, in Turchia continuavano a verificarsi episodi a dir poco spiacevoli e che, appunto, in queste ore potrebbero generare un vero e proprio caso clamoroso.

Ritiro dal campionato, ore decisive per la sentenza UFFICIALE: il Fenebache sta decidendo

Il campionato balcanico, in questi mesi, è stato, come noto, macchiato da una serie di vicende che hanno interessato le posizioni arbitrali ma anche vicende relative ai tifosi. Non bisogna tornare troppo indietro per ricordare delle aggressioni ai direttori di gara per scelte non sempre condivise o condivisibili, come ben ricordano gli incresciosi fatti di dicembre relativi alle violenze subite in Ankaragucu-Rizespor.

L’ultima situazione ha riguardato, poi, l’aggressione rimediata dai giocatori del Fenerbahce nella sfida dello scorso 17 marzo, che ha portato i big del campionato turco a valutare l’eventuale ritiro dal campionato, con ipotesi di iscrizione ad un’altra Lega. Nulla ancora di definitivo, con la giornata di oggi, martedì due aprile, destinata ad essere decisiva.

Nelle prossime ore, infatti, i membri del club si riuniranno e voteranno per l’eventuale ritiro dei gialloblù dal campionato turco. Grande attesa e novità in arrivo.