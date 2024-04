Il derby travolge la Roma: colpo gratis, la tripletta è servita

Importanti indiscrezioni trapelano su uno degli obiettivi individuati dalla Roma come una possibile occasione. Ecco cosa sta succedendo.

Metabolizzato il pareggio del “Via del Mare” contro il Lecce, la Roma di Daniele De Rossi sta ricaricando le batterie in vista dei prossimi impegni. In piena lotta per un posto in Champions League che cambierebbe anche le strategie di mercato, i giallorossi monitorano a fari spenti le possibili occasioni.

Sebbene il vero mercato della Roma possa cominciare solo ed esclusivamente dopo la nomina del nuovo DS, i capitolini hanno già cominciato a scandagliare in maniera esplorativa diverse situazioni. Il mercato dei parametri zero, sotto questo punto di vista, potrà rappresentare una traccia importante. Nella scia di quanto successo nelle ultime sessioni di calciomercato, infatti, non è escluso che la Roma chiuda almeno un colpo a parametro zero. Sorprende fino ad un certo punto, ad esempio, che uno dei nomi accostati con più insistenza ai giallorossi sia quello di Mario Hermoso.

Calciomercato Roma, Hermoso conteso da Milan ed Inter: lo scenario

In stand-by il rinnovo con l’Atletico Madrid, il difensore spagnolo si sta guardando intorno alla ricerca di nuove soluzioni. Accostato soprattutto all’Aston Villa, l’iberico fa gola anche alle milanesi. Dopo l’irruzione dell’Inter, infatti, anche il Milan avrebbe cominciato a sondare il terreno.

A riferirlo è fichajes.net, che spiega come i rossoneri completino il trittico di squadre sulle tracce di Hermoso, al pari di Inter ed Aston Villa. Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, la sensazione è che i prossimi giorni potranno già risultare decisivi nella corsa ad Hermoso. Oggetto del desiderio di molti club in giro per l’Europa, Hermoso potrebbe calamitare molte attenzioni di mercato ancora a lungo.