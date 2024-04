Lesione muscolare e lungo stop: scontro diretto contro la Roma a rischio

Lesione muscolare e lungo stop, UFFICIALE: c’è la diagnosi che lascia preoccupazioni anche in vista dello scontro diretto contro la Roma.

Il passo falso di Lecce non deve scoraggiare la squadra di De Rossi o cancellarne il cammino fin qui nobile e continuo, che dopo i due punti persi nella giornata di ieri allontana leggermente una qualificazione in Champions per la quale Pellegrini e compagni possono, però, dire ancora la propria.

Servirà ripartire prontamente e palesare capacità immediata di reazione dopo il bel percorso di questi mesi, a partire dalla sfida con la Lazio di sabato pomeriggio che, oltre a fornire indicazioni sullo stato di salute delle due realtà capitoline, fresche di cambio allenatore ad interim, potrebbe anche cambiare ulteriormente la situazione nella regione europea di classifica. La stracittadina, inoltre, si inserisce in un corpo di impegni che, proprio a partire da sabato, porterà la Roma ad affrontare numerose e nobilissime realtà, in una parentesi di campionato potenzialmente decisiva per i traguardi finali.

Infortunio Scalvini, le ultime in casa Atalanta anche in vista della sfida con la Roma

Oltre alla Lazio e alla doppia sfida europea con il Milan, infatti, sul cammino della Roma si frapporranno prossimamente Napoli, Bologna, Juventus e Atalanta: tutte squadre con le quali la Roma potrebbe ancora contendersi un piazzamento alla prossima Champions League che da quest’anno, anche in base a quanto accadrà in Europa, potrebbe essere garantito anche dal quinto posto.

Al di là di discorsi ipotetici o speranze, la discriminante principale resta il terreno di gioco e il corpo di risultati che saranno sentenziati in queste prossime settimane, in vista delle quali arrivano aggiornamenti di non poco conto. Va, infatti, riferito delle ultime novità in casa Atalanta, annoverabile certamente tra le competitor della Roma per la Champions e reduce da una grande vittoria in casa del Napoli, che ha permesso alla squadra di Gasperini di allungare nuovamente per la quinta o quarta posizione.

La sfida a lunga percorrenza con l’Atalanta potrebbe essere decisa dallo scontro diretto del prossimo 12 maggio, quando la squadra di De Rossi volerà a Bergamo: in vista del delicato incrocio, non sono da ignorare le condizioni di Giorgio Scalvini, infortunatosi sabato scorso al Maradona e i cui esami hanno da poco evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero, ora come ora, potrebbero attestarsi sul mese. Seguiranno aggiornamenti.