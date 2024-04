Dal Barcellona alla Roma: cacciato dopo un anno

La rosa giallorossa si prepara ad una rivoluzuone estiva: giungono voci dalla Spagna su un possibile obiettivo della Roma per la prossima sessione di mercato

La Roma di Daniele De Rossi, dopo i due punti persi nel Salento contro il Lecce di Gotti, si preparava ad un finale di stagione a dir poco ostico, durante il quale i giallorossi dovranno affrontare in campionato la gran parte delle dirette rivali per la zona Champions e in Europa League i rossoneri di Stefano Pioli.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Daniele De Rossi, sul cui futuro pare che i Friedkin non siano ancora certi. Intanto, anche in assenza di un direttore sportivo, i vertici giallorossi si trovano costretti a valutare con attenzione le mosse da compiere all’apertura del mercato, visti e considerati i numerosi calciatori in scadenza o in prestito.

Il Barcellona mette alla porta Romeu, la Roma osserva

I reparti più a “rischio” rivoluzione nel corso della prossima sessione di mercato sono senza dubbio quello difensivo e quello offensivo, tuttavia, anche a centrocampo, l’ormai scontata partenza di Renato Sanches apre a nuove possibilità. In particolare nel ruolo di mediano, pare che nelle scorse settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini sia emersa una nuova pedina da tenere d’occhio.

Il calciatore in questione risponde al nome di Oriol Romeu, attuale componente della rosa del Barcellona di Xavi. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, il classe ’91 era tornato a casa in questa stagione, ma pare che la sua permanenza tra le file blaugrana sia tutt’altro che scontata. L’ex Girona ha fatto particolare fatica a ritagliarsi un ruolo di spicco tra le gerarchie di Xavi e, tutt’ora, difficilmente viene preferito ad altri compagni di squadra.

Secondo quanto recentemente riportato da Matteo Moretto durante il “Daily Briefing” di Fabrizio Romano, pare infatti che i vertici catalani difficilmente confermeranno Romeu, andando a cercare altrove un possibile erede di Sergio Busquets. Ecco che, mentre il calciatore sarà costretto a valutare le opzioni per il futuro, il direttore sportivo del Girona manifesta la volontà di riportare Romeu in rosa.