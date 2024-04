Il Milan batte la Juve: la Roma passa all’incasso

L’indizio può riscrivere il suo futuro e cambiare nuovamente le carte in tavola. Anche i giallorossi monitorano con attenzione l’evolvere della situazione.

Tutt’altro che sopite, le indiscrezioni di calciomercato hanno ripreso a scuotere le più fervide immaginazioni. Sebbene anche per il momento sotto traccia, non sono pochi gli spifferi sui possibili affari che ormai da tempo hanno cominciato a calamitare l’attenzione mediatica. In un senso o nell’altro, la Roma ne è protagonista.

Alle prese con la scelta del nuovo DS, i giallorossi pianificheranno le prossime mosse con la consapevolezza che la prossima potrebbe essere un’estate densa di cambiamenti in quel di Trigoria. Con una corsa Champions League che imprimerà una direzione importante in un senso o nell’altro, la Roma dovrà riuscire a capitalizzare con largo anticipo quelle occasioni che potrebbero materializzarsi. A tal proposito l’aspetto legato alle cessioni sarà un nodo tutt’altro che banale.

Calciomercato Roma, Zaniolo in Serie A: bookmakers scatenati

Ecco perché la vicenda legata a Zaniolo chiama in causa, in modo più o meno diretto, anche la Roma. Nell’ambito dell’accordo siglato con il Galatasaray, infatti, al club italiano andrà il 20% della differenza tra la cifra con la quale i giallorossi di Istanbul venderanno l’esterno italiano e i 16 milioni di euro versati nelle casse della Roma. Tra pochi mesi, infatti, si chiuderà la sua esperienza all’Aston Villa, tra molte ombre e pochi luci.

Un ritorno in Serie A, dunque, è tutt’altro da escludere. L’analisi dei betting analyst, del resto, si inserisce proprio in questo filone. Snai, ad esempio, banca a 2.50 volte la posta la possibilità che Zaniolo vesta la maglia della Fiorentina. Ma non solo. Nel novero delle squadre a cui è stato accostato l’ex Roma, infatti, figurano (almeno tra i club di Serie A), anche Milan (a quota 5.00) e Juventus (7.50 volte la posta). Per adesso, però, né i rossoneri né i bianconeri hanno affondato il colpo, preferendo sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti in un senso o nell’altro.