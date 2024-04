Nuova Roma con Dybala e Lukaku: “De Rossi riconfermato”

“De Rossi riconfermato”. Sono giorni importanti per la formazione giallorossa guidata dall’ex Capitan Futuro. Si avvicina, infatti, il derby capitolino.

E iniziato il conto alla rovescia. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, si sta avvicinando ‘l’evento’. Sabato 6 aprile, ore 18.00, Stadio Olimpico. Sarà Roma- Lazio. Sarà derby.

La Lazio si sta avvicinando al derby avendo già nelle gambe, e nella testa, la gara contro la Juventus, valevole come semifinale di andata della Coppa Italia. Una sconfitta meritata. Non soltanto per il risultato, 2-0, quanto soprattutto per via che la compagine di Igor Tudor non è mai stata pericolosa nei 95 minuti di gioco.

Sabato pomeriggio servirà decisamente un’altra Lazio, altrimenti saranno guai seri. Una Lazio che Daniele De Rossi avrà studiato attentamente in tv provando ad immaginare le contromisure che potrebbero annichilire i ‘cugini’ laziali. Anche la Roma, però, non sembra essere in condizioni smaglianti.

La lotta per la conquista di un posto utile per la prossima Champions League si fa sempre più in salita per i giallorossi. Il Bologna di Thiago Motta viaggia spedito addirittura verso il terzo posto, con la possibilità, quanto mai concreta, di fagocitare nientemeno che la Juventus.

“De Rossi riconfermato”

Nativo di Roma, per giunta nato calcisticamente nelle giovanili della Roma e diventato campione assoluto nella Juventus italo-euro-mondiale di Marcello Lippi, Angelo Di Livio – ai microfoni di Tvplay – ha provato a buttare lo sguardo oltre l’attuale stagione della Roma e a pensare alla Roma futura.

Come tutti i progetti tecnici si deve necessariamente ripartire da coloro che sono ritenuti i prospetti sui quali costruire la Roma che verrà. E su due nomi Di Livio non ha dubbi: “La Roma deve essere migliorata partendo dalla riconferma di Dybala e Lukaku, che andrebbero a dare grande entusiasmo ai tifosi“. E per la panchina quale il consiglio dell’ex campione romano?

Anche in tale ambito Di Livio non mostra incertezza alcuna: “De Rossi merita la riconferma. I Top allenatori è molto difficile che possano venire in Italia. La dirigenza giallorossa ha fatto una scommessa difficile che sta vincendo. Daniele si sta creando qualcosa di importante andrebbe riconfermato a prescindere“.

De Rossi, Dybala, Lukaku. La Roma ricomincia da tre.