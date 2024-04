Roma-Lazio, infortunio Zaccagni: report UFFICIALE

Roma e Lazio si preparano per il derby di ritorno in campionato, in programma sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. Ecco il report ufficiale dopo l’infortunio di Zaccagni.

La marcia di avvicinamento al derby è iniziata e per entrambe le squadre non mancano problemi dall’infermeria. In casa Roma Daniele De Rossi spera nel recupero di Spinazzola e Kristensen, con Tammy Abraham che continua nella sua tabellina di marcia verso il rientro in campo. Sponda Lazio non mancano problemi per Igor Tudor, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Nei biancocelesti è stato costretto al cambio dopo pochi minuti Mattia Zaccagni, ecco il report ufficiale sulle condizioni dell’esterno offensivo.

Daniele De Rossi ed Igor Tudor si affronteranno per la prima volta in panchina sabato alle ore 18. Allo stadio Olimpico andrà in scena il Derby di ritorno in campionato, con la squadra giallorossa al quinto posto della Serie A, a più sei punti sui rivali biancocelesti. In vista della stracittadina i due nuovi tecnici devono fare i conti con diverse assenze pesanti. Oltre agli infortunati Daniele De Rossi ha perso per squalifica Evan Ndicka, mentre in casa Lazio la sconfitta esterna contro la Juventus ha portato allo stop di Mattia Zaccagni.

Roma-Lazio, infortunio Zaccagni: escluse fratture alla caviglia

Da subito lo staff sanitario biancoceleste aveva parlato di un serio infortunio per l’esterno offensivo. In queste ore è stata diffusa la nota ufficiale in merito alle condizioni cliniche del numero 20 laziale.

Ecco la nota diffusa dalla Lazio a pochi giorni dal derby contro la Roma:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital.

Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri contro la Juventus.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero.”