Tutti pazzi per Svilar: plusvalenza in Serie A | ASRL

Ormai titolare inamovibile nella Roma, Mile Svilar è finito nel radar di club inglesi e spagnoli, ma non solo

Protagonista di un’ottima prestazione anche nel pareggio in casa del Lecce, Mile Svilar si sta confermando come una delle note più positive in questa seconda parte di stagione. Preferito a Rui Patrício anche nell’ultima partita di José Mourinho sulla panchina della Roma, il portiere serbo belga ha trovato la titolarità definitiva sotto la guida di Daniele De Rossi.

Eroe nei sedicesimi di finale di Europa league con le sue parate ai calci di rigore, l’ex Benfica si è confermato a suon di ottime prestazioni anche nel campionato italiano di serie A, parando tra le altre cose anche un rigore a Nico Gonzalez nella sfida contro la Fiorentina. Nei primi mesi del 2024, il ventiquattrenne si è così guadagnato le attenzioni di diversi club spagnoli e inglesi. Di recente si è addirittura parlato della possibilità di un approdo al Manchester City come vice Ederson, ma anche in Italia inizia a muoversi qualcosa.

Calciomercato Roma, 3 club di A su Svilar

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, almeno tre squadre di serie A stanno monitorando i progressi del giocatore. La prossima estate, infatti, molti club italiani saranno chiamati a dei cambiamenti importanti tra i pali. Uno di questi è sicuramente il Monza, che sarà chiamato a valutare con grande attenzione le offerte per Michele Di Gregorio, accostato anche ai giallorossi.

Favoritissimo per una qualificazione alla prossima Champions League, anche il Bologna valuterà l’acquisto di un nuovo portiere. In scadenza a giugno 2025, Skorupski potrebbe lasciare i rossoblù a fine stagione. La stessa condizione contrattuale riguarda Terracciano della Fiorentina. Il trentaquattrenne è un fedelissimo di Vincenzo italiano e l’eventuale partenza del tecnico viola, sempre più in orbita Napoli, potrebbe comportare dei cambiamenti in porta.

Non solo Liga e Premier League, dunque, anche brianzoli, emiliani e toscani hanno effettuato dei sondaggi informali per Svilar. Nonostante la possibilità di fare una ricca plusvalenza con la cessione del ragazzo, ad oggi la Roma è più propensa ad affidare le chiavi della porta giallorossa al giocatore anche nella prossima stagione, non escludendo l’ipotesi di un importante rinnovo contrattuale.