Il futuro di Daniele De Rossi resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione della Roma. In attesa di segnali ufficiali sul rinnovo c’è il sorpasso lampo: spunta un altro ex giallorosso.

Il mese di aprile, decisivo ai termini del bilancio stagionale in casa Roma, si è aperto col passo falso di Lecce. La squadra guidata da Daniele De Rossi non è andata oltre il pareggio a reti bianche in casa dei salentini, che hanno sfiorato in più di un’occasione la rete del vantaggio. Ora il prossimo appuntamento è di quelli cerchiati in rosso sul calendario, il Derby di ritorno in campionato contro la Lazio. Dopo la stracittadina ci sarà il primo round della sfida al Milan di Stefano Pioli, valida per l’andata dei quarti di finale in Europa League. Le prossime gare che potrebbero incidere in modo decisivo anche sul futuro dell’ex numero 16 in panchina.

Il contratto firmato da Daniele De Rossi con la Roma a metà gennaio è in scadenza al termine della stagione. L’ex Capitano giallorosso fin qui ha raccolto risultati più che positivi, al di là del passaggio a vuoto del Via del Mare. La squadra giallorossa ha superato due turni in Europa League, mentre in campionato il bilancio parla di una sconfitta, due pareggi esterni e sette vittorie. Risultati che hanno visto la Roma avvicinarsi ai piani alti della Serie A, attualmente il quarto posto occupato dal Bologna è distante cinque lunghezze. L’ex numero 16 è finito nel mirino di una concorrente dei giallorossi in campionato, ma la svolta sembra dietro l’angolo.

Futuro De Rossi, la Fiorentina si allontana: virata su Aquilani

Fari puntati sulla futura guida tecnica della Fiorentina. Le strade tra Vincenzo Italiano e la squadra viola sembrano destinate a separarsi al termine della stagione, e Daniele De Rossi è stato indicato come prima opzione per il club guidato da Rocco Commisso.

Ma ora, secondo quanto riporta Sport Mediaset, la squadra toscana sembra aver scelto un altro ex Roma come erede di Italiano in panchina. Parliamo di Alberto Aquilani, compagno di De Rossi in giallorosso fino al 2009. L’attuale tecnico del Pisa sembra balzato in cima alla lista della Fiorentina, insieme a Gilardino e Palladino.