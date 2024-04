Calciomercato Roma, via libera Inter per il rinforzo gratis

Calciomercato Roma, sfida in Serie A e ‘nuovo’ via libera dall’Inter: “Non sono interessati”.

Diverse questioni andranno approfondite nel corso di un’estate destinata a regalare non poche novità, sul fronte panchine e, più in generale, durante lo svolgimento di un calciomercato che potrebbe dipendere non poco anche dai risultati e dagli obiettivi ottenuti in questo rush finale di stagione. Ne sa qualcosa la stessa Roma, che oltre all’incognita De Rossi e alla non disambiguata posizione del direttore sportivo, non è esclusa dalle novità di mercato prevedibili per la prossima estate.

Da questo punto di vista, è possibile asserire già a quest’altezza della stagione che i cambiamenti giallorossi interesseranno numerosi aspetti di una squadra ben allestita ma che, anche per situazioni contrattuali, risulta destinata ad andare incontro ad una pluralità di modifiche, in diversi reparti. L’arrivo di De Rossi ha certamente rivitalizzato alcuni profili, permettendo altresì di scoprire un Mile Svilar, la cui eventuale conferma assicurerebbe risparmi importanti al club sul fronte di ipotetici investimenti in questo ruolo, dopo l’addio sempre più vicino di Rui Patricio.

Passibile di attenzioni, poi, sarà anche il reparto difensivo, quest’anno rimasto a lungo privo di un Chris Smalling mai risultato al 100% e, dopo i barlumi di speranza successivi all’arrivo di De Rossi, apparso nuovamente lungi dal trovare la sperata continuità di un tempo.

Calciomercato Roma, l’Inter molla Hermoso: c’è l’annuncio

Se a ciò si aggiunge la ben nota situazione Huijsen, con il difensore in prestito dalla Juventus in grado di attirare diverse realtà europee, consce della valutazione di circa 30 milioni dei bianconeri, si comprende bene il perché non si possano escludere novità anche in questa regione di campo.

Da tale punto di vista, gli aggiornamenti principali dopo un calciomercato invernale che aveva permesso di assistere, soprattutto nella sua prima metà, a grandi interessamenti proprio per le retrovie, anche la prossima estate si potrebbe assistere a qualche nuovo approdo. Da tempo, in particolar modo, si parla di Mario Hermoso, eclettico difensore dell’Atletico Madrid, in scadenza contrattuale e finito nel mirino, oltre che della solita Arabia Saudita, anche di tante realtà del nostro campionato.

Tra le varie, anche l’Inter, unitamente a Napoli e Milan, interessatesi per le condizioni contrattuali di un giocatore destinato a non rinnovare con i Colchoneros e rivelatosi ben abile di giostrare sia centralmente che lateralmente. Gli interessi più concreti, in un primo momento, parevano essere quelli dell’Inter ma, stando a quanto riferito da Pasquale Guarro ad AmalaTv, i nerazzurri sarebbero sempre più estranei a questa pista, soprattutto per motivi tattici.

Hermoso, infatti, non è considerato come un vero e proprio centrale della difesa a tre, quanto, piuttosto, un difensore da schierare sulla sinistra, agendo da “braccetto”. In questa posizione, oltre all’inamovibile Bastoni, figura anche Carlos Augusto, motivo per il quale Guarro evidenzia come l’interesse dell’Inter sia praticamente assente, anche alla luce di un’età che renderebbe tale operazione poco futuribile.