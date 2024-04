De Zerbi al posto di Allegri, bomba Juventus dall’Inghilterra

De Zerbi alla Juventus, arriva la bomba clamorosa dall’Inghilterra sul dopo Allegri: gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, la stagione corrente è ormai prossima a entrare in una parentesi potenzialmente decisiva, sia per i piazzamenti di quest’anno che, più in generale, ai fini di un apparecchiamento alle organizzazioni future destinato, anche in casa Roma, a passare per i risultati nazionali ed europei agguantati in questi ultimi due mesi. Lo sa bene, appunto, anche la stessa Roma, lungi dall’aver disambiguato la propria posizione rispetto al contratto di De Rossi o l’individuazione di un nuovo direttore sportivo.

Il mondo giallorosso, a proprio modo, resta più che coinvolto in una serie di discorsi relativi, però, anche ad un valzer di panchine che grande peso e ingerenza avrà nel prossimo trimestre estivo, quando diverse delle realtà più nobili della Serie A potrebbero andare incontro a massicci cambiamenti. Sull’allenatore attuale della Roma, Daniele De Rossi, si sono registrati accostamenti alla Fiorentina, il cui mister Vincenzo Italiano parrebbe finito nel mirino di Juventus e Napoli.

De Zerbi per il dopo Allegri, in Inghilterra non hanno dubbi

Queste ultime sono solo alcune delle possibili realtà destinate ad andare incontro a cambiamenti anche in panchina, con il Napoli rivelatosi da tempo interessato anche ad Antonio Conte, parallelamente ad una Juventus che continua a far registrare interessi anche nei confronti di altri profili, tra cui Thiago Motta.

Una contesa vera e propria, dunque, quella che si potrebbe prospettare nei mesi a venire, con ingerenze e impatti potenzialmente in grado di generare effetti domino e intrecci non poco stimolanti. A ciò, poi, bisogna aggiungere quanto riferito dall’Inghilterra rispetto alla possibilità di assistere al ritorno nel nostro campionato di un altro nome rimasto non esule da attenzioni da tale punto di vista.

Ci riferiamo a Roberto De Zerbi, eliminato dalla Roma di De Rossi in Europa League circa un mese fa e da diverso tempo catalizzatore di nobilissime attenzioni europee. Stando a quanto riferisce il giornalista di Hitc.com, Graeme Bailey, sull’ex Sassuolo ci sarebbe il concreto interesse della Juventus, che avrebbe in lui individuato il nome ideale per ripartire dopo Allegri.