Roma-Lazio, arbitra Guida: il gol di Acerbi è solo l’ultima perla

Roma-Lazio, designazione ufficiale: il derby verrà arbitrato da Guida. Con lui la Roma ha una serie nerissima di precedenti. Non si vince da 12 partite di fila La Roma con lui non vince mai. Una sola affermazione in 12 partite arbitrate. E non è tutto: nell’ultimo derby dove ha fischiato, era il 2021 e la Roma perse 3-2, spicca il mancato rigore su Zaniolo che poi portò alla rete di Pedro. Insomma, non è un bel segnale.

Il derby di Roma, in programma sabato alle 18 all’Olimpico, lo arbitrerà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. I collaboratori saranno Di Iorio e Perotti, Fabbri invece il quarto uomo. Al Var Irrati, come Avar invece è stato designato Maresca. Trenta i precedenti totali con la Roma per il fischietto campano, con 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte.

Roma-Lazio, l’ultimo precedente con il gol di Acerbi

Negli ultimi 12 incroci come detto prima una sola vittoria: quella contro il Bologna per uno a zero targata sempre nel 2021. Poi niente gioie per la formazione giallorossa, e tante delusioni. Guida, oltre il derby citato prima, ne ha arbitrato un altro: finita 1-1 in questo caso.

L’ultimo precedente, invece, è contro l’Inter, quando il direttore di gara nonostante le proteste e le immagini chiare, non ha annullato il gol dell’interista Acerbi che ha sbloccato il match dell’Olimpico. Insomma, ribadiamo, non è un buon viatico in vista di una stracittadina che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Sono in totale ventotto, invece, gli incroci con la Lazio: nove vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte.