Roma-Lazio, recupero UFFICIALE per De Rossi

Roma-Lazio, i giallorossi sono tornati a lavoro dopo il giorno di riposo. E da Trigoria arrivano delle buone notizie per Daniele De Rossi

Un altro recupero importante in vista del derby. L’infermeria della Roma piano piano si sta svuotando: oggi la squadra di De Rossi dopo un giorno di riposo ha ripreso la preparazione in vista del derby di sabato pomeriggio e da Trigoria arrivano delle buone notizie.

Sì, perché anche Kristensen, dopo la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori per un poco di tempo, ha recuperato e si è allenato con il resto del gruppo. Al momento, quindi, l’unico indisponibile rimane Azmoun. Per l’iraniano ci vorrà ancora un poco di tempo visto che s’è fatto male con la sua nazionale poche settimane fa durante la sosta. Una pedina in più quindi per DDR per cercare di prendersi dei punti che si potrebbero rivelare decisivi in questa parte finale di campionato. Anche se difficilmente vedremo il danese dal primo minuto. Magari potrebbe anche essere una carta a gara in corso. Sicuramente è meglio averlo a disposizione che non tra gli indisponibili.

Roma-Lazio, De Rossi in conferenza

E dopo non aver parlato prima del Lecce, rilasciando delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, in vista della stracittadina Daniele De Rossi tornerà nella sala conferenza del centro sportivo giallorosso.

Nella mattinata di domani – alle 10,30 – il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti presenti che cercheranno di capire, in primis, come stanno tutti gli elementi della rosa. E poi sicuramente capire con quale stato d’animo il tecnico della Roma si prepara a vivere il suo primo derby non in campo ma in panchina. Un’emozione diversa, sicuramente assai più difficile da gestire. Ma DDR ha dimostrato fino ad oggi di saperci fare.