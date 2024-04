Scommesse truccate sul calcio: annuncio UFFICIALE della FIFA

Scommesse truccate nel calcio: in questi mesi ne abbiamo sentite tante sotto questo aspetto. Arriva l’annuncio ufficiale da parte della Fifa

Scommesse illegali e partite truccate: sono questi i temi al centro del primo FIFA Integrity Summit che si sta tenendo a Singapore. Nel corso di questi mesi, sotto questo aspetto, ne abbiamo viste e sentite tante. E hanno toccato anche giocatori italiani con le squalifiche comminate a Fagioli della Juventus e a Tonali del Newcastle. Quest’ultimo, un po’ di giorni fa, è entrato nel mirino anche della federazione inglese per alcune scommesse che sarebbero state fatte appunto nel momento in cui il giocatore è passato dal Milan alla Premier League.

Un tema che sta a cuore, a quanto pare, a Gianni Infantino, patron del calcio mondiale, che proprio in questa occasione ha sottolineato come questa minaccia sia altissima: “La manipolazione delle partite non è scomparsa e può essere affrontata solo se la Fifa e le sue associazioni uniscono le forze e la combattono insieme” ha detto Infantino.

Scommesse truccate, le parole di Infantino

Così come viene riportato da Agimeg.it, in un discorso che è stato tramesso proprio all’inizio del vertice internazionale, Infantino ha confermato che in questo industria multimiliardaria, il calcio sarà sempre un bersaglio succulento per le attività criminali: “Dobbiamo garantire che il gioco sia libero da influenze esterne illegali, perché in caso contrario, l’esistenza stessa del nostro amato sport sarà minacciata. Dobbiamo rimanere in guardia”. Insomma, la presa di posizione è abbasta netta.

“La FIFA è impegnata – ha concluso Infantino – a prevenire e sanzionare tutte le forme di manipolazione delle partite, corruzione e altre attività non etiche o illegali, ma possiamo farlo solo con il vostro aiuto. Le associazioni affiliate alla FIFA sono responsabili della lotta e del contrasto alla manipolazione delle partite nei loro territori e nessuno è immune da questa minaccia”. Che ha anche confermato come il vertice sia di fondamentale importanza per la lotta al match-fixing.